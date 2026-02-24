Squadra Fantasanremo 2026, i consigli su quali cantanti prendere in base ai punteggi delle passate edizioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Insieme alla 76^ edizione del Festival di Sanremo inizia anche l’attesissimo Fantasanremo 2026. Gli organizzatori puntano a 3 milioni di squadre, nel frattempo è stato positicipato il termine per iscriversi alle ore 20 di martedì 24 febbraio, a ridosso della messa in onda, visto che il sito era andato in crash la sera prima. La vittoria del gioco dipende, come ogni anno, non solo dai piazzamenti in classifica dei cantanti assoldati nel proprio team, ma anche dai bonus legati alle loro performance su e giù dal palco dell’Ariston. Abbiamo analizzato i punteggi migliori delle passate edizioni per provare a capire quale sia la strategia migliore nella composizione della rosa.

Come creare la squadra

Partiamo dalle basi: ogni squadra deve avere 7 cantanti, 5 titolari e 2 riserve, per una spesa complessiva di 100 baudi.

Va nominato anche un capitano, che raddoppia i bonus/malus nelle prime 4 serate e nel piazzamento finale.

I bonus e i malus non sono solo quelli classici da posizioni in classifica: ci sono quelli scenici, quelli legati agli outfit o ad personam che fanno la differenza.

In passato squadre farcite di favoriti venivano sorprese dagli underdog capaci di collezionare bonus (su tutti, il caso La Sad del 2024).

I top e gli under dog

Ogni cantante ha un costo, i favoriti alla vittoria finale reale del Festival sono i più cari:

Fedez & Masini: possono vincere o comunque finire in top 3

possono vincere o comunque finire in top 3 Tommaso Paradiso / Ermal Meta: come sopra

come sopra Arisa / Dargen D’Amico / Serena Brancale: forti performer, capaci di bonus scenici e presenza sul palco

Occhio però a chi magari non punta alla vittoria del Festival, ma può regalare parecchi bonus dentro e fuori dall’Ariston:

Elettra Lamborghini : bonus serali quasi certi, ma anche fuori dall’Ariston può dare soddisfazioni

: bonus serali quasi certi, ma anche fuori dall’Ariston può dare soddisfazioni Sal Da Vinci : outsider con potenziale classifica e bonus inaspettati, non è uno che si prende troppo sul serio

: outsider con potenziale classifica e bonus inaspettati, non è uno che si prende troppo sul serio Samurai Jay : fa parte della quota giovani, potrebbe far parlare di sé a suon di bonus

: fa parte della quota giovani, potrebbe far parlare di sé a suon di bonus LDA & Aka 7even: possono portare +10 se coinvolgono Stefano Scala (sui social è già apparsa una sua foto fuori dall’Ariston)

La strategia

Il successo della propria squadra passa innanzitutto dalla scelta del capitano: meglio puntare su chi può portare punti ogni sera, non solo il favorito della gara canora: in tal senso, Arisa potrebbe essere una scelta vincente.

Per il resto, la storia insegna che è meglio puntare su un mix equilibrato:

2 o 3 big in grado di entrare nei primi 5 posti e portare bonus costanti

2 giocatori jolly “scenici”

2 low cost con possibilità di bonus extra

Quanti punti hanno totalizzato i cantanti delle passate edizioni: occhio a Dargen

Il Fantasanremo c’è da qualche anno, qui vi proponiamo i punteggi di ogni edizione totalizzati dai cantanti.

Da una parte è bene sottolineare che i bonus cambiano di anno in anno, ma anche che alcuni Big di questa edizione hanno già partecipato in passato… e sapere quanti punti hanno messo insieme può essere un indicatore in grado di fare la differenza.

Su tutti, il consiglio è di non sottovalutare Dargen D’Amico, Serena Brancale, Francesco Renga, LDA & Aka 7ven e Michele Bravi.

Classifica Fantasanremo 2025

Olly – 475

Lucio Corsi – 440

Sarah Toscano – 437

Brunori Sas – 375

Marcella Bella – 345

Shablo (feat. Guè, Joshua e Tormento) – 345

The Kolors – 303

Coma_Cose – 298

Francesco Gabbani – 289

Giorgia – 280

Achille Lauro – 257

Simone Cristicchi – 250

Willie Peyote – 249

Serena Brancale – 228

Modà – 227

Rocco Hunt – 226

Gaia – 212

Noemi – 210

Tony Effe – 210

Bresh – 205

Fedez – 195

Irama – 171

Elodie – 152

Clara – 149

Rkomi – 146

Joan Thiele – 136

Massimo Ranieri – 130

Rose Villain – 128

Francesca Michielin – 109

Classifica Fantasanremo 2024

La Sad – 486

Dargen D’Amico – 460

Angelina Mango – 420

Il Tre – 415

BigMama – 414

Emma – 389

Il Volo – 383

Negramaro – 382

Bnkr44 – 359

Alfa – 348

Annalisa – 335

Renga e Nek – 334

Maninni – 333

Loredana Bertè – 327

Mr Rain – 314

Diodato – 313

The Kolors – 313

Sangiovanni – 310

Ghali – 305

Ricchi e Poveri – 303

Rose Villain – 299

Geolier – 290

Fred De Palma – 280

Santi Francesi – 269

Mahmood – 259

Fiorella Mannoia – 250

Gazzelle – 196

Irama – 195

Alessandra Amoroso – 174

Clara – 147

Classifica Fantasanremo 2023

Marco Mengoni – 670

Sethu – 500

Rosa Chemical – 460

Cugini di Campagna – 455

Colapesce Dimartino – 396

Gianluca Grignani – 380

Lazza – 359

Coma_Cose – 351

Mr. Rain – 330

Ultimo – 328

Tananai – 325

LDA – 318

Paola e Chiara – 311

gIANMARIA – 281

Ariete – 278

Will – 276

Elodie – 268

Levante – 265

Olly – 263

Madame – 223

Giorgia – 205

Colla Zio – 202

Articolo 31 – 189

Mara Sattei – 178

Modà – 176

Shari – 165

Leo Gassmann – 128

Anna Oxa – 64

Classifica Fantasanremo 2022

Emma – 525

Dargen D’Amico – 395

Tananai – 365

Elisa – 360

Highsnob e Hu – 350

Sangiovanni – 350

Gianni Morandi – 345

Mahmood e Blanco – 345

Achille Lauro – 325

Michele Bravi – 320

Aka 7even – 315

Rkomi – 300

Ditonellapiaga e Rettore – 285

Yuman – 280

Iva Zanicchi – 250

La Rappresentante di Lista – 245

Massimo Ranieri – 195

Irama – 185

Le Vibrazioni – 185

Noemi – 180

Fabrizio Moro – 170

Ana Mena – 165

Matteo Romano – 150

Giusy Ferreri – 115

Giovanni Truppi – 85