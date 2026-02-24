Squadra Fantasanremo 2026, i consigli su quali cantanti prendere in base ai punteggi delle passate edizioni
Ultime ore per creare la squadra del Fantasanremo 2026, i consigli sui cantanti da prendere in base a passate edizioni e bonus
Insieme alla 76^ edizione del Festival di Sanremo inizia anche l’attesissimo Fantasanremo 2026. Gli organizzatori puntano a 3 milioni di squadre, nel frattempo è stato positicipato il termine per iscriversi alle ore 20 di martedì 24 febbraio, a ridosso della messa in onda, visto che il sito era andato in crash la sera prima. La vittoria del gioco dipende, come ogni anno, non solo dai piazzamenti in classifica dei cantanti assoldati nel proprio team, ma anche dai bonus legati alle loro performance su e giù dal palco dell’Ariston. Abbiamo analizzato i punteggi migliori delle passate edizioni per provare a capire quale sia la strategia migliore nella composizione della rosa.
- Come creare la squadra
- I top e gli under dog
- La strategia
- Quanti punti hanno totalizzato i cantanti delle passate edizioni: occhio a Dargen
Come creare la squadra
Partiamo dalle basi: ogni squadra deve avere 7 cantanti, 5 titolari e 2 riserve, per una spesa complessiva di 100 baudi.
Va nominato anche un capitano, che raddoppia i bonus/malus nelle prime 4 serate e nel piazzamento finale.
I bonus e i malus non sono solo quelli classici da posizioni in classifica: ci sono quelli scenici, quelli legati agli outfit o ad personam che fanno la differenza.
In passato squadre farcite di favoriti venivano sorprese dagli underdog capaci di collezionare bonus (su tutti, il caso La Sad del 2024).
I top e gli under dog
Ogni cantante ha un costo, i favoriti alla vittoria finale reale del Festival sono i più cari:
- Fedez & Masini: possono vincere o comunque finire in top 3
- Tommaso Paradiso / Ermal Meta: come sopra
- Arisa / Dargen D’Amico / Serena Brancale: forti performer, capaci di bonus scenici e presenza sul palco
Occhio però a chi magari non punta alla vittoria del Festival, ma può regalare parecchi bonus dentro e fuori dall’Ariston:
- Elettra Lamborghini: bonus serali quasi certi, ma anche fuori dall’Ariston può dare soddisfazioni
- Sal Da Vinci: outsider con potenziale classifica e bonus inaspettati, non è uno che si prende troppo sul serio
- Samurai Jay: fa parte della quota giovani, potrebbe far parlare di sé a suon di bonus
- LDA & Aka 7even: possono portare +10 se coinvolgono Stefano Scala (sui social è già apparsa una sua foto fuori dall’Ariston)
La strategia
Il successo della propria squadra passa innanzitutto dalla scelta del capitano: meglio puntare su chi può portare punti ogni sera, non solo il favorito della gara canora: in tal senso, Arisa potrebbe essere una scelta vincente.
Per il resto, la storia insegna che è meglio puntare su un mix equilibrato:
- 2 o 3 big in grado di entrare nei primi 5 posti e portare bonus costanti
- 2 giocatori jolly “scenici”
- 2 low cost con possibilità di bonus extra
Quanti punti hanno totalizzato i cantanti delle passate edizioni: occhio a Dargen
Il Fantasanremo c’è da qualche anno, qui vi proponiamo i punteggi di ogni edizione totalizzati dai cantanti.
Da una parte è bene sottolineare che i bonus cambiano di anno in anno, ma anche che alcuni Big di questa edizione hanno già partecipato in passato… e sapere quanti punti hanno messo insieme può essere un indicatore in grado di fare la differenza.
Su tutti, il consiglio è di non sottovalutare Dargen D’Amico, Serena Brancale, Francesco Renga, LDA & Aka 7ven e Michele Bravi.
Classifica Fantasanremo 2025
- Olly – 475
- Lucio Corsi – 440
- Sarah Toscano – 437
- Brunori Sas – 375
- Marcella Bella – 345
- Shablo (feat. Guè, Joshua e Tormento) – 345
- The Kolors – 303
- Coma_Cose – 298
- Francesco Gabbani – 289
- Giorgia – 280
- Achille Lauro – 257
- Simone Cristicchi – 250
- Willie Peyote – 249
- Serena Brancale – 228
- Modà – 227
- Rocco Hunt – 226
- Gaia – 212
- Noemi – 210
- Tony Effe – 210
- Bresh – 205
- Fedez – 195
- Irama – 171
- Elodie – 152
- Clara – 149
- Rkomi – 146
- Joan Thiele – 136
- Massimo Ranieri – 130
- Rose Villain – 128
- Francesca Michielin – 109
Classifica Fantasanremo 2024
- La Sad – 486
- Dargen D’Amico – 460
- Angelina Mango – 420
- Il Tre – 415
- BigMama – 414
- Emma – 389
- Il Volo – 383
- Negramaro – 382
- Bnkr44 – 359
- Alfa – 348
- Annalisa – 335
- Renga e Nek – 334
- Maninni – 333
- Loredana Bertè – 327
- Mr Rain – 314
- Diodato – 313
- The Kolors – 313
- Sangiovanni – 310
- Ghali – 305
- Ricchi e Poveri – 303
- Rose Villain – 299
- Geolier – 290
- Fred De Palma – 280
- Santi Francesi – 269
- Mahmood – 259
- Fiorella Mannoia – 250
- Gazzelle – 196
- Irama – 195
- Alessandra Amoroso – 174
- Clara – 147
Classifica Fantasanremo 2023
- Marco Mengoni – 670
- Sethu – 500
- Rosa Chemical – 460
- Cugini di Campagna – 455
- Colapesce Dimartino – 396
- Gianluca Grignani – 380
- Lazza – 359
- Coma_Cose – 351
- Mr. Rain – 330
- Ultimo – 328
- Tananai – 325
- LDA – 318
- Paola e Chiara – 311
- gIANMARIA – 281
- Ariete – 278
- Will – 276
- Elodie – 268
- Levante – 265
- Olly – 263
- Madame – 223
- Giorgia – 205
- Colla Zio – 202
- Articolo 31 – 189
- Mara Sattei – 178
- Modà – 176
- Shari – 165
- Leo Gassmann – 128
- Anna Oxa – 64
Classifica Fantasanremo 2022
- Emma – 525
- Dargen D’Amico – 395
- Tananai – 365
- Elisa – 360
- Highsnob e Hu – 350
- Sangiovanni – 350
- Gianni Morandi – 345
- Mahmood e Blanco – 345
- Achille Lauro – 325
- Michele Bravi – 320
- Aka 7even – 315
- Rkomi – 300
- Ditonellapiaga e Rettore – 285
- Yuman – 280
- Iva Zanicchi – 250
- La Rappresentante di Lista – 245
- Massimo Ranieri – 195
- Irama – 185
- Le Vibrazioni – 185
- Noemi – 180
- Fabrizio Moro – 170
- Ana Mena – 165
- Matteo Romano – 150
- Giusy Ferreri – 115
- Giovanni Truppi – 85