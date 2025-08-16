Squalo a riva sorprende i bagnanti a Tenerife nelle Canarie, il video dell'uomo che lo aiuta a tornare a largo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ad Arona, nell’isola di Tenerife, uno squalo è stato avvistato vicino alla riva della spiaggia di Las Vistas, creando sorpresa e timore tra i bagnanti. L’animale sembrava in difficoltà: un uomo lo ha afferrato per la coda, per aiutarlo a rientrare in mare. L’episodio non ha determinato feriti, ed è stato immortalato da un video rapidamente diventato virale sui social.

Il video dello squalo a riva a Tenerife

L’episodio risale al pomeriggio di venerdì 15 agosto, avvenuto sulla spiaggia di Las Vistas ad Arona, nel sud di Tenerife.

Un piccolo squalo è apparso a pochi metri dalla riva, suscitando paura e curiosità tra i numerosi bagnanti presenti.

Il salvataggio dello squalo

La scena, ripresa in un video diventato virale su TikTok dall’utente @valeriadepomar, mostra decine di persone radunarsi per osservare l’animale.

Nelle immagini si vede anche un uomo che afferra lo squalo per la coda, probabilmente per aiutarlo a tornare in mare ed evitare che restasse intrappolato nella sabbia.

Un episodio, quindi, che non ha destato particolari preoccupazioni: lo squalo non appare minaccioso dalle immagini, bensì in difficoltà, probabilmente per essersi avvicinato troppo alla riva. Non risultano infatti feriti né interventi ufficiali dei servizi di emergenza.

Come comportarsi in caso di avvistamento

Avvistamenti come questo, sebbene non abituali, solitamente derivano da episodi di disorientamento o dalle correnti che spingono gli squali in acque poco profonde. Gli ambientalisti e gli esperti ricordano che, in caso di avvistamento di squali, è essenziale mantenere la calma, allontanarsi dall’animale e avvisare immediatamente bagnini o autorità competenti.

Anche se gli attacchi di squali restano assai rari, rappresentano comunque un pericolo concreto da conoscere. Nel 2024 i morsi non provocati confermati a livello mondiale sono stati solo 47 – il valore più basso degli ultimi trent’anni – con 4 decessi.

Il 2025 ha visto per ora un aumento della mortalità relativa: entro fine febbraio sono stati registrati 11 attacchi globali, di cui 5 fatali e almeno 4 classificati come provocati.

In particolare, l’Australia ha già registrato finora 5 incidenti, di cui 3 con esito mortale. Questi numeri indicano che, anche se statisticamente poco probabili, gli incontri con squali possono avere conseguenze gravi — specialmente in certe regioni e contesti.