Squalo bianco a pochi metri dalla costa a Pismo Beach in California, il video in cui "minaccia" un surfista

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcuni surfisti hanno avuto un incontro molto ravvicinato con un squalo bianco di grandi dimensioni a Pismo Beach, una delle spiagge più famose per il surf nella California centrale. L’animale si è avvicinato ai bagnanti, arrivando a schizzare acqua addosso a uno di loro. Non c’è stato alcun attacco e, in generale, è molto raro che i grandi squali bianchi mordano le persone.

Grande squalo bianco avvistato sulle coste della California

Alcuni surfisti della California, negli Usa, hanno diffuso sui social un video, girato durante un’escursione a Pismo Beach, una delle spiagge più frequentate dello Stato per il surf, in cui si vede un grande squalo bianco a pochi metri dalla costa.

L’animale nuota nell’acqua bassa, a pochi metri dai surfisti, prima lentamente e poi con alcuni scatti nella loro direzione. Durante uno di questi, arriva a schizzare uno degli uomini seduti sulle tavole.

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Lo squalo, lungo diversi metri, si è poi allontanato senza ferire nessuno. I surfisti sono rimasti per tutto il tempo fermi sulle loro tavole, senza tentare di fuggire.

Il racconto dei surfisti coinvolti

Uno dei surfisti a cui lo squalo si è avvicinato maggiormente, Joel, ha raccontato sui social di essere estremamente esperto dello sport, che pratica da oltre 35 anni.

Nonostante questa lunga esperienza nell’oceano di fronte alle coste della California, che ospita squali per tutta la sua estensione, questo è stato il suo primo incontro con un animale del genere.

Non è raro che gli squali finiscano così vicini alla costa in California. Spesso questi predatori inseguono per molto tempo le loro prede e, se si tratta di pesci di piccole dimensioni, come le razze, questi inseguimenti possono finire a pochi metri dalle spiagge.

Gli attacchi dei grandi squali bianchi sono molto rari

Nonostante gli squali siano animali relativamente comuni nelle acque californiane e tendano, in alcune occasioni, anche ad avvicinarsi alla costa, gli attacchi alle persone sono molto rari.

Secondo i resoconti delle autorità locali, che hanno registrato tutti gli attacchi di squali denunciati dal 1950, in totale gli episodi di morsi a persone sono stati meno di 250.

Gli squali tendono a non considerare le persone come prede e non li attaccano attivamente. Gli incidenti di questo tipo sono solitamente dovuti a circostanze particolari.

L’uomo ucciso da uno squalo in Australia

Un caso in cui l’attacco di uno squalo ha portato alla morte di un bagnante è però successo di recente, in Australia, sulle coste vicine a Perth, una delle città più importanti del Paese.

Anche in questo caso si trattava di surfisti molto esperti. La vittima dell’attacco era un uomo di 60 anni. Anche in Australia occidentali gli avvistamenti di squali vicino alla costa sono molto frequenti