NOTIZIE
Temi Caldi:

Squalo bianco avvistato in Sicilia, è la prima volta: il filmato subacqueo di un esemplare nel Mediterraneo

L'incontro straordinario è avvenuto durante una missione della Healthy Seas Foundation, di Ghost Diving e SDSS per rimuovere le reti fantasma dai relitti tra Italia e Tunisia

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un team di subacquei ha filmato per la prima volta sott’acqua nel suo habitat naturale un esemplare adulto di squalo bianco nel Mar Mediterraneo, al largo della Sicilia. L’eccezionale incontro è avvenuto durante una missione internazionale della Healthy Seas Foundation, di Ghost Diving e SDSS, mentre la squadra recuperava reti da pesca abbandonate su un relitto nello Stretto di Sicilia, tra Italia e Tunisia. L’area è un noto hotspot di biodiversità dove le attrezzature abbandonate continuano a intrappolare tartarughe e grandi pesci minacciando la fauna marina.

Falkensteiner Resort Punta Skala

Ultime Notizie

Systab

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo