Squalo bianco avvistato in Sicilia, è la prima volta: il filmato subacqueo di un esemplare nel Mediterraneo
L'incontro straordinario è avvenuto durante una missione della Healthy Seas Foundation, di Ghost Diving e SDSS per rimuovere le reti fantasma dai relitti tra Italia e Tunisia
Un team di subacquei ha filmato per la prima volta sott’acqua nel suo habitat naturale un esemplare adulto di squalo bianco nel Mar Mediterraneo, al largo della Sicilia. L’eccezionale incontro è avvenuto durante una missione internazionale della Healthy Seas Foundation, di Ghost Diving e SDSS, mentre la squadra recuperava reti da pesca abbandonate su un relitto nello Stretto di Sicilia, tra Italia e Tunisia. L’area è un noto hotspot di biodiversità dove le attrezzature abbandonate continuano a intrappolare tartarughe e grandi pesci minacciando la fauna marina.