Squalo mako contro il “Maradona della pesca”, la cattura e la liberazione dell'animale in pericolo a Livorno

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Uno squalo mako è stato per quasi un’ora all’amo di un pescatore di Livorno, Marco Volpi, prima di riuscire a liberarsi e a prendere il largo. A raccontarlo è il 57enne volto noto del mondo della pesca che ha spiegato come abbia provato a lasciarlo andare in quanto, oltre ad appartenere a una delle specie di predatori più letali al mondo, si tratti di un animale in pericolo d’estinzione.

Squalo mako catturato e liberato a Livorno

Particolare e spettacolare incontro ravvicinato per un noto pescatore di Livorno, Marco Volpi. Durante un’uscita sul suo motoscafo, il 57enne si è ritrovato per quasi un’ora uno squalo mako lungo circa 2,5 metri al suo amo.

L’incontro-scontro è avvenuto a circa un miglio a sud delle Secche della Meloria, a quattro miglia dalla costa. Volpi ha provato ad avvicinare lo squalo alla barca così da poterlo liberare ma l’animale è riuscito a staccarsi da solo con un colpo di coda, strappando la lenza e tornando al largo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’incontro con Marco Volpi, il “Maradona della pesca”

A raccontare il concitato tête-à-tête con uno dei predatori più temuti dei mari è lo stesso Marco Volpi, nome rinomato della pesca sportiva capace di vincere 37 titoli mondiali e soprannominato sia “John Wick”, come il celebre personaggio interpretato da Keanu Reeves, che “il Maradona della pesca sportiva”.

Impegnato in una sessione di pesca a traina alle ricciole, attirate usando come esca un tonno vivo da circa un kg, e in solitaria a circa un miglio a sud dalla costa livornese, su un fondale di 22 metri, Volpi ha capito subito che quello che aveva abboccato al suo amo era un animale particolare.

Intervistato dal Tirreno, ha spiegato: “Era lungo due metri e mezzo, per 120 chili di peso. I mako non sono come gli squali bianchi, ma possono comunque attaccare l’uomo. Non capisco che ci facesse qui, forse è un effetto del surriscaldamento globale. Comunque è arrivato fino a una trentina di metri da me. È un pesce protetto, da rispettare, una specie in via di estinzione. Volevo liberarlo e ho preso un coltello per tagliare la lenza, ma ha dato una scodata alla barca e ha strappato tutto, allontanandosi con l’amo ancora in bocca. Ma è materiale biodegradabile, non gli farà male”.

La ricostruzione dell’incontro

Parlando poi alla Nazione ha aggiunto: “È schizzato in superficie con balzi di oltre due metri fuori dall’acqua. All’inizio ho ipotizzato un pesce spada, ma quando si è avvicinato ho capito subito: era un vero squalo mako da oltre un quintale di peso, una macchina da guerra. Mi sembrava di stare in un film”.

Volpi è riuscito a portare l’animale sottobordo per fare foto e video e ha rassicurato sul fatto che il suo obiettivo fosse quello di “garantire la salvaguardia dell’animale. Il mio problema era come liberarlo velocemente senza arrecare ulteriore stress a questa fantastica creatura”, ha affermato.

“Quando si è liberato è stata una liberazione, credetemi: il pesce se n’è andato in perfetta salute e io ero riuscito a immortalare il tutto. È stata un’esperienza incredibile, mai e poi mai avrei pensato di tenere in canna a Livorno un grosso mako. Mi rimarrà impressa la sua bocca, la disposizione e la lunghezza dei denti: impressionanti, fanno paura visti dal vivo. Eravamo due super predatori a confronto: io ho vinto la mia battaglia portandolo sotto barca, lui ha visto dal vivo “John Wick” e abbiamo quindi vinto entrambi”, ha chiosato il pescatore.

Gli avvistamenti sempre più comuni

Si tratta di un episodio che fa riflettere sulla possibile presenza di esemplari di questo genere così vicini al litorale, a subacquei e diportisti. Solo un paio d’anni fa uno squalo mako è stato individuato per la prima volta nel Mediterraneo. Quindi gli avvistamenti si sono ripetuti. Nel giugno 2025 un giovane mako di circa 1,2 metri era stato visto al largo di Marina di Pisa; un mese dopo a Deiva Marina, in Liguria. Nell’agosto dello stesso anno un mako era stato visto al largo di Porto Cesareo, in Puglia, e la scorsa primavera un altro ha urtato una barca al largo di Gallipoli, come riporta Fanpage.

Lo squalo mako è considerata una specie “In pericolo” al livello globale all’interno della Lista Rossa IUCN, mentre è “In pericolo critico” per il solo Mediterraneo. Gli avvistamenti fuori dalle sue consuete rotte possono essere causate dall’innalzamento delle temperature marine e dalla scarsità di pesce azzurro al largo, cosa che spinge i grandi predatori verso la costa alla ricerca di cibo.

Il suo habitat naturale, infatti, è quello delle acque tropicali e subtropicali. Qui, in mare aperto, trascorre gran parte della propria vita nutrendosi soprattutto di pesci e cefalopodi. Nel mar Mediterraneo è sì presente ma raro.

Le caratteristiche dell’animale

Lo squalo mako pinna corta o smeriglio (Isurus oxyrinchus Rafinesque) è conosciuto anche come squalo tonno od ossirina. È un grande squalo pelagico appartenente alla famiglia Lamnidae, la stessa del grande squalo bianco.

Ha un corpo idrodinamico e affusolato e un muso appuntito, una colorazione grigio-bluastra dai riflessi metallici. Grazie alla sua conformazione, riesce ad essere uno dei nuotatori più veloci tra tutti gli squali, toccando anche i 100 chilometri orari. La sua eccezionale velocità e la sua taglia ne fanno un predatore formidabile.

Gli esemplari adulti di squalo mako spesso superano i 3 metri di lunghezza, con le femmine che possono essere anche più lunghe tanto che si sono visti squali mako lunghi anche 4,45 m.