Squalo pinna nera attacca un turista francese in Sardegna, il racconto del 28enne: "Mi ha morso 5 volte"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un turista francese in vacanza in Sardegna è stato attaccato da uno squalo pinna nera, una specie originaria dei mari tropicali ma che normalmente è innocua per l’uomo e non attacca le persone. L’animale ha morso l’uomo cinque volte, inseguendolo fino a che il turista non è riuscito a rifugiarsi a riva. Lo squalo pinna nera non è autoctono del Mediterraneo ma i suoi avvistamenti sulle coste italiane sono sempre più frequenti.

Turista francese attaccato da uno squalo in Sardegna

Un turista francese di 28 anni ha raccontato al quotidiano locale Midi Libre di essere stato attaccato da un piccolo squalo pinna nera sulle coste della Sardegna, dove si trovava in vacanza.

L’attacco sarebbe avvenuto di sera, attorno alle 21:00 mentre il ragazzo stava nuotando per allenarsi, visto che pratica triathlon, disciplina che fonde corsa, ciclismo e, appunto, nuoto di fondo.

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“Ho visto lo squalo davanti a me. L’ho riconosciuto subito come uno squalo pinna nera del reef” ha raccontato il 28enne. Questa specie non è originaria del Mediterraneo, ma di recente è stata avvistata molto spesso nel nostro Paese.

La fuga sulla spiaggia

Normalmente, lo squalo pinna nera è innocuo per l’uomo, sia per le sue dimensioni ridotte, sia perché difficilmente attacca le persone. In questo caso, però, l’animale ha subito iniziato a mordere il turista.

“Non era molto grande, probabilmente circa 1,20 metri. Invece di girarmi intorno, mi è venuto addosso. Mi è arrivato proprio accanto” ha raccontato il 28enne.

Lo squalo ha poi iniziato a morderlo in vari punti, procurandogli ferite lievi. Il turista è quindi fuggito fino a raggiungere la spiaggia, mettendosi in salvo.

Perché lo squalo pinna nera è arrivato in Italia

Lo squalo pinna nera del reef, come suggerisce l’ultima parte del nome, non è un animale tipico delle coste italiane. Abita infatti le barriere coralline delle zone tropicali dell’Oceano Pacifico e Indiano.

Predilige le acque basse ed è caratterizzato da un’evidente macchia scura sulla cima della pinna dorsale.

Si tratta di un migratore lessepsiano, cioè una specie che ha colonizzato il Mar Mediterraneo passando per il canale di Suez, venendo dal Mar Rosso. Il riscaldamento delle acque dei mari italiani negli ultimi anni ha fatto aumentare gli avvistamenti di questa specie anche nel nostro Paese.