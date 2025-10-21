Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per un uomo di 36 anni di Adrano, indagato per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato su ordine del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, a seguito di ripetute violazioni delle precedenti misure cautelari e di nuovi episodi di minacce.

La denuncia e i primi interventi della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso ha avuto origine nel mese di maggio, quando la vittima, esasperata dalle continue violenze, si è rivolta agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano per chiedere aiuto.

La donna, dopo aver comunicato al marito la volontà di divorziare, si è trovata costretta a barricarsi in casa insieme ai quattro figli per paura di ulteriori aggressioni. In quell’occasione, l’uomo avrebbe tentato di entrare nell’abitazione, sradicando le videocamere di sorveglianza e minacciando di tornare per fare del male alla ex moglie. La vittima ha formalizzato la denuncia, consentendo così agli agenti di ricostruire anche episodi precedenti non denunciati.

Le misure cautelari e le violazioni

A seguito delle indagini e del quadro probatorio raccolto, aggravato anche dall’abituale stato di ebbrezza dell’indagato, la Polizia ha notificato all’uomo l’ammonimento del Questore. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nuove minacce e aggravamento della misura

L’indagato, tuttavia, non si è rassegnato alla fine della relazione e ha continuato a tormentare l’ex moglie, violando il divieto di comunicazione impostogli. Ha inviato una serie di messaggi vocali dal contenuto minaccioso tramite una nota piattaforma di messaggistica istantanea, controllando che la donna li visualizzasse e poi cancellandoli dalla chat, probabilmente per evitare che restassero tracce delle sue minacce e delle violazioni del divieto.

L’arresto e la custodia cautelare in carcere

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno raccolto tutti gli elementi necessari e, dopo aver ricostruito i fatti, hanno richiesto l’aggravamento della misura cautelare. Sulla base delle risultanze investigative, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la più severa misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo di 36 anni di Catania.

