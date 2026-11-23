Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per aver ferito con un morso un agente durante un controllo. Il trentenne è stato fermato sul lungolago di Suna, frazione del comune di Verbania, dopo essere stato visto mentre sradicava un palo stradale. Dopo i fatti è stato anche denunciato per altri reati e sanzionato per il possesso di droga.

L’intervento della polizia a Suna, sputi e morsi agli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre le Volanti sono intervenute sul lungolago di Suna dopo la segnalazione. Gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di alterazione. Durante il controllo, ha sputato addosso agli operatori e li ha spintonati per sottrarsi agli accertamenti, arrivando a mordere un agente al dito. Per farlo desistere, il poliziotto ha utilizzato lo spray urticante. L’intervento di un equipaggio della Squadra Mobile ha poi consentito di ammanettare l’uomo e accompagnarlo in Questura.

L’agente ferito e gli oggetti trovati

Il poliziotto è stato portato in ospedale, dove ha ricevuto sei punti di sutura alla falange del dito. Durante la perquisizione sono stati trovati un coltello a serramanico con lama di 9 cm e una quantità di sostanza stupefacente.

Arresto e denunce

La condotta aggressiva e i numerosi episodi per i quali era già stato denunciato nelle ultime settimane — tra cui aggressioni, resistenze, oltraggi, minacce e danneggiamenti — hanno portato all’arresto per lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per danneggiamento, resistenza e porto abusivo di strumenti da punta e taglio, e sanzionato in via amministrativa per la detenzione di una modica quantità di stupefacente. Informato il pubblico ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.