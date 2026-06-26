Sradica un tombino a Torino e lo scaglia contro la porta di uno studio per rubare, 27enne nei guai
Un 27enne ghanese è stato arrestato a Torino per tentato furto aggravato dopo aver danneggiato la porta di uno studio con un tombino.
Eseguito un arresto per tentato furto aggravato nel quartiere Crocetta di Torino: un cittadino ghanese di 27 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Secondo dopo aver tentato di introdursi in uno studio privato, utilizzando un tombino per danneggiare la porta d’ingresso.
I fatti: il tentativo di furto e i danni allo studio privato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un passante. L’uomo ha riferito di aver notato una persona che infastidiva i passanti in via Fratelli Carle e che aveva anche cercato di aprire alcune autovetture in sosta.
Gli agenti sono intervenuti rapidamente nella zona indicata, precisamente nei pressi dell’intersezione tra via Fratelli Carle e via Pigafetta, dove hanno individuato il soggetto segnalato.
Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno osservato che la porta d’ingresso di uno studio privato presentava evidenti segni di danneggiamento. Ai piedi della porta, era stato rinvenuto un tombino divelto dalla sede stradale. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: il ventisettenne, dopo aver prelevato il tombino dalla strada, lo ha scagliato contro la porta dell’attività nel tentativo di forzarne l’accesso.
L’impatto ha causato il danneggiamento della porta e il distacco del maniglione, ma non è riuscito a consentire l’ingresso nei locali. Il tentativo di furto aggravato si è quindi concluso senza che il malintenzionato riuscisse a portare a termine l’azione.
L’arresto e le conseguenze
Alla vista degli agenti, il ventisettenne ha cercato di allontanarsi dalla zona, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato. L’operazione si è svolta nel quartiere Crocetta di Torino, dove la presenza delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi per lo studio privato e per i cittadini presenti in zona.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.