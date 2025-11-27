Sradica un tombino a Torino e sfonda una vetrina per rubare superalcolici: indagine lampo, 40enne arrestato
Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Torino per tentato furto aggravato dopo aver infranto la vetrina di un negozio con un tombino.
Un arresto eseguito a Torino dove un cittadino italiano di 40 anni è stato fermato in flagranza di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale, dopo aver infranto la vetrina con un tombino e tentato la fuga con 15 bottiglie di superalcolici. L’intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte nei pressi della stazione Porta Nuova, come comunicato dalle forze dell’ordine.
L’arresto in flagranza e la dinamica dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori che continuano a interessare gli esercizi commerciali di Torino. Gli agenti della Volante del Commissariato di P.S. Centro hanno agito con tempestività, riuscendo a sorprendere il responsabile mentre cercava di allontanarsi dal luogo del reato.
Poco dopo la mezzanotte, un uomo di 40 anni, cittadino italiano, ha utilizzato un tombino prelevato dal manto stradale per infrangere la vetrata di un’attività commerciale situata in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della stazione Porta Nuova. Dopo aver fatto scattare l’allarme, il soggetto ha tentato di fuggire portando con sé 15 bottiglie di superalcolici, dirigendosi verso le vie del quartiere San Salvario.
L’intervento della Polizia e il recupero della refurtiva
Gli agenti, allertati dall’allarme, sono intervenuti rapidamente sul posto. Hanno intercettato il fuggitivo mentre si aggirava per le strade del quartiere, riuscendo a bloccarlo e a recuperare l’intera refurtiva. Le 15 bottiglie di superalcolici sono state restituite la notte stessa al titolare dell’esercizio commerciale, che ha così potuto rientrare in possesso dei beni sottratti.
L’arresto e i provvedimenti successivi
L’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Inoltre, nei suoi confronti risultava pendente un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
