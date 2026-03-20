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Dieci persone risultano indagate per invasione di edifici. L’intervento della polizia si è svolto a Milano ed è stato finalizzato alla messa in sicurezza di uno stabile abbandonato.

Operazione coordinata e partecipazione delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario è stato organizzato dal Commissariato Villa San Giovanni, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco per le verifiche tecniche e di AMSA per la rimozione delle masserizie. Gli agenti della Questura, insieme al III Reparto Mobile e alle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno preso parte all’operazione, che si è svolta in via Oropa angolo via Derna, in una zona periferica della città.

Identificate dieci persone senza fissa dimora

Durante il controllo, le forze dell’ordine in servizio a Milano hanno rintracciato dieci persone di origine nordafricana che occupavano lo stabile, utilizzato come rifugio di fortuna. Di queste, cinque persone sono state accompagnate in Questura e affidate all’Ufficio Immigrazione per le verifiche di rito.

Provvedimenti amministrativi e trattenimenti

A seguito delle istruttorie, sono stati adottati diversi provvedimenti: il trattenimento presso il CPR di via Corelli è stato disposto per due cittadini egiziani e un marocchino. Un cittadino algerino, in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole, ha ricevuto l’intimazione a recarsi in Spagna. Un altro cittadino algerino è stato destinatario di un provvedimento di espulsione, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Indagini per invasione di edifici e sequestri

Tutte le dieci persone rintracciate sono state indagate per invasione di edifici ai sensi dell’articolo 633 del codice penale. Nel corso dell’intervento, sono stati inoltre sequestrati un coltello tipo mannaia da cucina e 6,7 grammi di hashish, entrambi a carico di ignoti.

Messa in sicurezza dello stabile e conclusione dell’operazione

Al termine delle operazioni, la ditta proprietaria dell’immobile ha provveduto a mettere in sicurezza il perimetro dell’area, completando le opere murarie interne e bloccando gli ingressi con la saldatura di reti d’acciaio. L’intervento si è concluso senza incidenti e ha permesso di restituire decoro e sicurezza alla zona.

IPA