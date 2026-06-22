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È stata disposta la chiusura immediata di uno stabilimento balneare a Fiumicino per aver organizzato trattenimenti danzanti abusivi senza le necessarie autorizzazioni. Il provvedimento, adottato dal Questore di Roma, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Fiumicino dopo che la struttura era stata individuata come un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, soprattutto a seguito di un grave episodio di violenza avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 giugno.

Le indagini e la scoperta delle irregolarità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo è stata avviata dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura e del Commissariato di P.S. Fiumicino subito dopo un episodio di violenza che ha destato particolare preoccupazione tra le autorità. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che lo stabilimento, di giorno regolare esercizio balneare con servizio di ristorazione e ombrelloni, di sera si trasformava in un vero e proprio beach club con serate danzanti che si protraevano oltre l’orario consentito e senza i necessari titoli autorizzativi.

Le verifiche amministrative hanno evidenziato che la struttura ospitava trattenimenti danzanti privi delle prescritte autorizzazioni di settore. Questa situazione ha rappresentato un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto la mancanza di controlli e di regole adeguate avrebbe potuto favorire episodi di violenza e mettere in pericolo l’incolumità degli avventori.

Il provvedimento del Questore di Roma

Alla luce delle risultanze delle indagini, il Questore di Roma ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di trattenimento danzante abusivo e la sospensione per quindici giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre l’orario consentito, fissato per le ore 19.00. Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche di salvaguardare la continuità dell’attività imprenditoriale e i livelli occupazionali della struttura. Per questo motivo, la misura ha colpito esclusivamente le attività che avevano superato i limiti autorizzativi, lasciando inalterata la possibilità di svolgere le attività balneari regolarmente autorizzate.

Gli agenti del Commissariato di P.S. Fiumicino hanno eseguito il provvedimento apponendo i sigilli alla struttura. L’intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza è stato finalizzato a riportare l’attività entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, interrompendo esclusivamente quei servizi e quelle modalità operative che avevano generato un concreto pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei frequentatori.

La decisione di sospendere le attività non autorizzate è stata presa dopo un attento bilanciamento tra la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e quella di non compromettere la continuità lavorativa dello stabilimento. Le autorità hanno sottolineato che la misura è stata calibrata per colpire solo le attività irregolari, preservando invece le attività balneari consentite e regolarmente esercitate.

IPA