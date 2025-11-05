Stadio San Siro venduto a Inter e Milan, indagine della Procura per turbativa d'asta nel giorno del rogito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo stadio di San Siro di Milano è stato venduto a Inter e Milan. È stato firmato il rogito che prevede la vendita dell’impianto sportivo e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano alle due società di calcio. Proprio nel giorno del rogito, è emersa la notizia secondo cui la Procura di Milano ha avviato un’indagine per turbativa d’asta sulla vendita dello stadio San Siro.

Nella mattinata di mercoledì 5 novembre è stato firmato il rogito per la vendita dello stadio San Siro e delle aree a esso limitrofe dal Comune di Milano a Inter e Milan.

La firma del rogito ha fatto seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita dell’impianto e delle aree limitrofe è di 197 milioni di euro.

ANSA

Lo stadio San Siro

I retroscena sul rogito della vendita dello stadio San Siro

Come riportato da Radiocor, i rappresentanti dei due club, Inter e Milan, e del Comune di Milano si sono ritrovati all’alba di mercoledì nello studio del notaio Filippo Zabban, in centro città, per poi uscirne alla spicciolata.

Si è trattato di una corsa contro il tempo per ottenere le necessarie garanzie finanziarie, dal momento che per la firma ufficiale è stato necessario che prima arrivassero nelle casse del Comune i capitali da parte degli istituti di credito coinvolti. Gli ultimi ostacoli tecnici sono stati risolti nelle ultime ore.

La firma del rogito è così arrivata prima della scadenza del 10 novembre, quando sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio Meazza che ne avrebbe, di fatto, impedito l’abbattimento.

La nota di Inter e Milan su San Siro

Inter e Milan hanno confermato in un comunicato di aver siglato l’atto di compravendita dello stadio San Siro. Nel comunicato si legge:

“La realizzazione del nuovo stadio e dell’intervento di rigenerazione urbana per l’area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club. Questo importante traguardo riflette le ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile di entrambe le Società”.

Nella nota si fa menzione anche del progetto del nuovo impianto: “Lo stadio risponderà ai più alti standard internazionali ed è destinato a diventare una nuova icona architettonica per la città di Milano. Nell’ambito del progetto sorgerà un nuovo polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro e dell’intera città, rigenerando uno spazio urbano nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità”.

L’indagine della Procura su San Siro per turbativa d’asta

La Procura di Milano sta indagando per turbativa d’asta sullo stadio San Siro.

Proprio nella mattinata della firma del rogito, come riportato da ANSA, è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco di Milano Beppe Sala, Trotta aveva rivelato che assieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare per le tempistiche troppo strette.

Stando a quanto riferito da ANSA, Trotta avrebbe messo a verbale di non aver potuto partecipare all’avviso di interesse pubblico tra fine marzo e aprile, che “non era nemmeno un bando”, perché ciò che si voleva portare avanti sarebbe stata un’operazione di speculazione immobiliare, attraverso la vendita ai club, già confezionata.

Trotta avrebbe raccontato che in diverse occasioni lui, dal 2019 in avanti e in più fasi, si sarebbe interfacciato con il sindaco Sala e i dirigenti di Palazzo Marino per una soluzione diversa dalla demolizione di San Siro e dalla cessione dell’area che interessava a Milan e Inter, proponendo un progetto di “ristrutturazione e futura gestione dello stadio”, che sarebbe potuto restare in piedi “con o senza le squadre”.