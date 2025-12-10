Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Vittoria per porto e detenzione illegale di arma da fuoco, detenzione illegale di munizioni e violazione del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato P.S. locale, che hanno sorpreso il ragazzo sotto l’abitazione della donna, in flagrante violazione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando una volante è stata chiamata a intervenire presso la casa dei genitori della donna, dove la vittima si era rifugiata dopo aver lasciato l’abitazione familiare a seguito di un provvedimento di allontanamento nei confronti dell’ex marito.

L’intervento della Polizia

La richiesta di aiuto è partita dalla donna, che ha segnalato al 112 la presenza dell’ex marito sotto casa. L’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, aveva tentato di incontrarla per discutere di questioni familiari. Nei giorni precedenti, gli era stato notificato un provvedimento che gli imponeva di mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dai luoghi frequentati dalla ex moglie e dalla figlia minore.

La violazione del provvedimento

Nonostante la misura restrittiva, il giovane si è recato sotto l’abitazione dei genitori della donna, cercando di attirare la sua attenzione prima telefonando all’ex suocero e poi urlando e gridando. Questo comportamento ha spinto la donna a chiamare le forze dell’ordine, temendo per la propria sicurezza e quella della figlia.

Il ritrovamento dell’arma

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il giovane in evidente stato di agitazione. Durante la perquisizione, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica, completa di serbatoio con sei cartucce, nascosta nella cintura dei pantaloni. Inoltre, altre 15 cartucce sono state trovate nella tasca della giacca dell’uomo.

L’arresto e le accuse

Il giovane è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le accuse a suo carico sono gravi: porto e detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, detenzione illegale di munizioni e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Le indagini e il ruolo della Procura

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa ha assunto la direzione delle indagini, mentre il giovane resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi processuali.

IPA