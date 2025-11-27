Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una misura cautelare in un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un uomo accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex compagna. I fatti sono stati ricostruiti grazie alla denuncia della vittima e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno agito per tutelare la donna dopo mesi di persecuzioni e violenze.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto lo scorso 21 novembre a Bergamo, dove gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, classe 1978, residente in provincia. L’uomo è stato ritenuto responsabile di stalking e maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex compagna, che aveva trovato il coraggio di denunciare la situazione dopo una lunga escalation di violenze fisiche e psicologiche.

La denuncia e l’inizio delle indagini

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio. La donna ha raccontato agli agenti una serie di episodi di violenza, sia fisica che psicologica, subiti durante una relazione durata circa quattro anni. Nel corso del tempo, il rapporto si era progressivamente deteriorato, fino a sfociare in comportamenti sempre più aggressivi da parte dell’uomo.

L’escalation di violenza dopo la rottura

La situazione è precipitata all’inizio di agosto, quando la donna ha deciso di interrompere la relazione. Da quel momento, secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla con centinaia di telefonate, messaggi e vocali dai contenuti minacciosi, tra cui espliciti messaggi di morte. Il clima di terrore è stato alimentato da una pressione costante e da minacce che hanno reso la vita della donna insostenibile.

L’intrusione in casa e i danni materiali

In uno degli episodi più gravi, l’uomo, non trovando la donna presso la sua abitazione, si sarebbe introdotto nell’appartamento senza avere le chiavi, danneggiando mobili e suppellettili. Questo gesto ha rappresentato un ulteriore salto di qualità nella condotta persecutoria, mostrando una determinazione a violare la privacy e la sicurezza della vittima.

L’aggressione fisica davanti al figlio

La situazione è ulteriormente degenerata a metà novembre. Dopo una lite telefonica, la donna, accompagnata dal figlio avuto da una precedente relazione, si è recata a restituire alcuni effetti personali rimasti presso l’abitazione dell’ex compagno. Giunta sul posto, sarebbe stata aggredita con calci e pugni dall’uomo, il tutto davanti al minore. Solo la prontezza della donna, che è riuscita a rifugiarsi in auto, le ha permesso di mettersi in salvo.

Le conseguenze fisiche e la prognosi

A seguito dell’aggressione, la vittima è stata trasportata all’ospedale di Romano di Lombardia, dove è stata dimessa con una prognosi di 60 giorni. Le ferite riportate testimoniano la gravità dell’accaduto e la necessità di un intervento immediato da parte delle autorità.

La denuncia e l’arresto in flagranza

Nonostante il trauma subito, la donna si è presentata nuovamente presso gli uffici del Commissariato di Treviglio per raccontare i fatti. Proprio mentre i poliziotti raccoglievano la sua deposizione, la vittima ha continuato a ricevere numerose telefonate e messaggi di morte dall’ex compagno. Questo elemento ha confermato la pericolosità della situazione e ha accelerato l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

L’azione coordinata della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Bergamo ha permesso di ricostruire rapidamente la sequenza degli eventi e di adottare le misure necessarie a tutela della vittima. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

