Stalking a Rieti, studentessa pedinata per giorni: cosa è successo al 34enne che l'ha perseguitata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia per atti persecutori ed evasione a Rieti, dove un cittadino nigeriano di 34 anni è stato fermato dopo aver molestato una studentessa universitaria. L’uomo era già stato ammonito poche ore prima per comportamenti simili nei confronti di un’altra donna. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP, che ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Rieti. Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al NUE 112 da parte di una giovane studentessa universitaria, visibilmente impaurita, che aveva notato uno straniero seguirla con insistenza e atteggiamento morboso.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla Sala Operativa, che ha immediatamente inviato le pattuglie sul posto. Mentre una delle Volanti ascoltava la testimonianza della ragazza, un’altra squadra ha rintracciato in pochi minuti il sospettato, un cittadino nigeriano residente a Rieti. L’uomo, di 34 anni, era già stato oggetto di un ammonimento da parte del Questore poche ore prima per comportamenti persecutori nei confronti di un’altra donna.

Le indagini e la perquisizione

Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno trovato alcuni telefoni cellulari ritenuti di interesse investigativo. L’obiettivo era verificare se l’uomo avesse utilizzato i dispositivi per riprendere o fotografare la vittima. Le indagini hanno permesso di ricostruire rapidamente una serie di episodi di pedinamento e molestie ai danni della giovane, elementi che hanno portato all’arresto del cittadino nigeriano.

Misure cautelari e provvedimenti giudiziari

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria locale. Nei giorni successivi, tuttavia, è stato denunciato anche per evasione, poiché si era allontanato senza autorizzazione dal domicilio. La Volante lo ha rintracciato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

La decisione del GIP e le misure di sicurezza

Il GIP del Tribunale di Rieti ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti. L’eventuale responsabilità penale sarà accertata dal Giudice nell’ambito dei procedimenti penali avviati a suo carico.

IPA