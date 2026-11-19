Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Pochi giorni fa era stato arrestato per stalking contro la ex compagna, accusato di averla seguita, minacciata e insultata con volantini lasciati nel suo condominio. Il giudice gli aveva imposto il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi che frequenta, ma il 17 novembre un 48enne di Foligno è stato visto vicino alla casa di un suo stretto parente. La polizia lo ha arrestato di nuovo.

Lo stalking alla ex e il divieto di avvicinamento

Come riporta La Nazione, la prima volta gli agenti del Commissariato di Foligno erano intervenuti dopo la segnalazione di un residente, che lo aveva visto distribuire biglietti con insulti alla ex nelle cassette della posta e sulle auto del condominio. La donna aveva scoperto anche alcune app installate a sua insaputa sul telefono, che permettevano all’uomo di localizzarla.

L’arresto in flagranza per atti persecutori era stato convalidato e l’autorità giudiziaria aveva disposto la misura cautelare: l’uomo, già noto per precedenti di maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita, non poteva avvicinarsi alla ex né contattarla. Il divieto, vista la sua pericolosità, valeva anche per l’abitazione, il posto di lavoro e le case dei familiari della donna.

Il nuovo arresto a Foligno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 17 novembre il 48enne è stato notato mentre si avvicinava all’abitazione di uno stretto congiunto della vittima. È scattata subito la richiesta di intervento: gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato, per poi accompagnarlo negli uffici di polizia.

Qui è stato arrestato in flagranza per la violazione del divieto di avvicinamento. Su disposizione del pm di turno della Procura di Spoleto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

IPA