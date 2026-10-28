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A Imperia la Squadra Mobile ha arrestato un uomo accusato di atti persecutori ai danni dell’ex compagna e delle persone a lei vicine. L’intervento della polizia è scattato il 20 ottobre 2026, quando gli agenti lo hanno colto in flagrante mentre cercava nuovamente di pedinare la vittima. A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico, oltre al divieto assoluto di avvicinamento alla donna.

Le condotte dopo la fine della relazione

L’indagine è partita dalla denuncia della vittima. La vicenda, riferisce la Questura di Imperia, è maturata dopo la fine della relazione e la mancata accettazione della separazione da parte dell’uomo. In un primo momento avrebbe rivolto alla donna e alle persone a lei vicine violenze verbali, alternandole poi a ripetute richieste di incontro e tentativi di riconciliazione.

Gli accertamenti hanno ricostruito condotte di violenza psicologica che, secondo gli investigatori, si sarebbero estese anche ad amici e familiari della donna. L’uomo avrebbe seguito e controllato i movimenti dell’ex compagna, presentandosi più volte sul suo posto di lavoro e passando ripetutamente sotto casa. In un’occasione avrebbe anche pedinato un amico della donna, lo avrebbe speronato con lo scooter per poi minacciarlo perché non le si avvicinasse.

L’intervento durante il pedinamento

Le indagini hanno inoltre fatto emergere che l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della vittima mentre lei era assente, mettendo a soqquadro l’appartamento e danneggiando gli oggetti presenti. Per monitorare la situazione, gli agenti hanno mantenuto un contatto diretto con la donna, così da poter intervenire in caso di pericolo.

Durante l’ennesimo pedinamento, temendo per la propria incolumità, la vittima ha chiamato la polizia. Il coordinamento tra le pattuglie e il contatto telefonico con lei hanno permesso di rintracciare i due nella periferia del capoluogo Imperia e di sorprendere l’uomo mentre, secondo la ricostruzione, commetteva un’ulteriore molestia.

L’arresto

La perquisizione personale e quella dell’auto usata per seguire la donna hanno avuto esito positivo: nel veicolo sono stati trovati un binocolo, due cacciaviti e una pinza, dei quali l’uomo non avrebbe saputo giustificare il possesso e il trasporto. È stato quindi arrestato in flagranza per il reato di atti persecutori previsto dall’articolo 612 bis del codice penale e accompagnato alla Casa circondariale di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari nella sua abitazione, con braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il questore Lo Iacono ha inoltre emesso un ammonimento nei confronti dell’indagato e proposto al prefetto la sospensione della patente: l’auto sarebbe stata usata frequentemente per pedinare e controllare la vittima.

IPA