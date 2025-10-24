Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Reggio Calabria ed è poi stato condotto in carcere. Le indagini hanno rivelato una serie di atti persecutori nei confronti di giovani donne, realizzati attraverso la manipolazione di immagini e la loro diffusione online. Il 39enne è accusato per stalking, revenge porn e altri reati informatici

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Calabria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Le indagini, avviate a seguito di una querela presentata da diverse giovani donne, hanno permesso di individuare un uomo di 39 anni residente nel centro cittadino. Gli investigatori hanno raccolto indizi di colpevolezza a suo carico in relazione a diversi reati contro la persona, tra cui stalking, revenge porn, molestie, accesso abusivo a sistema informatico, trattamento illecito dei dati personali e violenza privata.

Il modus operandi: deep fake e ricatti online

L’attività investigativa è partita dopo che alcune giovani donne, che non si conoscevano tra loro, hanno denunciato di essere state vittime di un fenomeno noto come “deep fake“. In pratica, le vittime si sono viste sottrarre delle foto personali, spesso pubblicate sui propri profili social, che sono poi state manipolate digitalmente per trasformarle in immagini di nudo. Queste immagini, ottenute senza il consenso delle persone coinvolte, sono state successivamente diffuse online.

L’uomo avrebbe utilizzato questo materiale per ricattare le vittime, avanzando richieste specifiche e minacciando di diffondere ulteriormente le immagini qualora non avessero soddisfatto le sue pretese. In questo modo, secondo gli inquirenti, si sarebbero configurati i reati di revenge porn e stalking, con le vittime costrette a vivere in uno stato di ansia e a modificare le proprie abitudini di vita.

Le accuse e le misure adottate

Durante le indagini, la Polizia di Reggio Calabria ha eseguito un decreto di perquisizione nei confronti dell’indagato, che ha portato successivamente all’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato richiesto d’urgenza dal Pubblico Ministero e disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, sulla base degli elementi raccolti durante le operazioni investigative.

