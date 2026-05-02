Stampare la ricevuta dopo il prelievo al bancomat è un rischio, come funziona la truffa e come proteggersi

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Dopo aver effettuato un prelievo di contanti allo sportello ATM si può scegliere se stampare o meno la ricevuta. Sempre meglio dire di no, perché lo scontrino del bancomat contiene informazioni preziose, alla base di una nuova truffa che inganna gli utenti con chiamate che fingono di essere effettuate da operatori dall’istituto di credito in cui si è effettuato il ritiro di contanti.

I dati sulla ricevuta del prelievo

Di per sé, la ricevuta di prelievo non è un documento che riporta dati particolarmente sensibili come il pin o il numero completo della carta.

Un semplice scontrino non permette a un criminale di effettuare operazioni con il bancomat altrui o svuotarne il conto.

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Tuttavia, sulla ricevuta rilasciata dall’ATM vi sono dati che possono diventare rischiosi se finiscono nelle mani sbagliate: data e ora del prelievo, sportello utilizzato, importo prelevato, ultime cifre della carta e saldo residuo.

Informazioni che possono essere utilizzate per rendere credibile e affidabile una falsa comunicazione della banca, che avvenga tramite mail, sms o chiamata telefonica.

La nuova truffa del bancomat

L’ultima truffa escogitata prevede che il malvivente si apposti nei pressi di uno sportello bancomat, per raccogliere la ricevuta gettata dall’utente nel cestino apposito, di solito presente proprio al lato dell’ATM.

I dati presenti sullo scontrino vengono poi utilizzati dal truffatore nel corso di una chiamata in cui si segnala un’anomalia dopo il prelievo o un movimento sospetto.

Ottenuta la fiducia della propria vittima – proprio grazie alla conoscenza dettagliata dei movimenti recenti – il malintenzionato invia di solito un sms con un link su cui bisognerà cliccare.

Ed è proprio tramite quel link che il truffatore riesce a ottenere le credenziali del conto corrente e rubarne così il denaro che vi è depositato.

Come tutelarsi all’ATM

Per evitare di incorrere nella nuova truffa della ricevuta, la regola più semplice ed efficace è quella di non stampare lo scontrino – scelta anche ecologica, che risparmia carta e inchiostro.

Se invece si ha bisogno di stampare lo scontrino, non va mai gettato nel cestino interno all’ATM o nelle sue vicinanze, né lasciato in auto.

Dopo averlo conservato con cura, magari dentro al portafogli, quando non serve più, lo scontrino andrà distrutto, tagliandolo in piccoli pezzi.

È bene anche, dopo aver effettuato il prelievo, assicurarsi che la sessione sullo sportello sia conclusa.