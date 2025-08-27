Standing ovation per Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. La premier promette un Piano casa per le famiglie

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È rimasta poco più di un’ora, eppure ha assunto il ruolo di protagonista assoluta. Scrosci di applausi e standing ovation per Giorgia Meloni al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Nel lungo discorso durato 46 minuti, la premier ha promesso prezzi calmierati per le case per le giovani famiglie, criticato Israele e attaccato la magistratura.

Giorgia Meloni al meeting di Rimini

Fu nel 2022, quando non aveva ancora varcato la soglia di Palazzo Chigi, l’ultima presenza di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

Tre anni dopo, Meloni torna all’incontro di Cl sommersa da uno scroscio di applausi e da una standing ovation iniziale di fronte alla quale si commuove.

ANSA Giorgia Meloni si commuove di fronte agli applausi

A Rimini si ferma poco più di un’ora, quasi tutta trascorsa sul palco, dal quale la premier ha affrontato gli argomenti più svariati.

Inizia parlando di Gaza, dichiarando “inaccettabili” le recenti uccisioni dei giornalisti e affermando che Israele “è andato oltre”, ci sono troppe “vittime civili”.

Ripropone i temi a lei più cari, dalla riforma della giustizia, che sarà conclusa “nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati”.

Alla volontà dell’esecutivo da lei guidato “di fare rispettare le leggi” contro l’immigrazione illegale.

La promessa di un Piano casa

L’entusiasmo della folla, già alto fin dall’ingresso in sala di Meloni, arriva all’apice quando la premier parla di famiglia.

Promette un taglio delle tasse per il ceto medio e si impegna a supportare le giovani coppie.

“Senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia”: così annuncia il nuovo Piano casa cui sta lavorando con Matteo Salvini.

L’obiettivo è quello di offrire alle giovani coppie abitazioni a prezzi calmierati e, più in generale, di “ricostruire una società amica della famiglia e della natalità”.

Il co-autore di tale iniziativa, il suo vicepremier, tuttavia Meloni non ha il tempo di incontrarlo, deludendo i fotografi che attendevano di immortalarli vicini e inasprendo le ipotesi di una certa discordia tra i due.

La fuga a San Patrignano

Se al Meeting di Rimini Meloni si è fermata così poco è perché aveva già un altro appuntamento in agenda.

Lasciata la fiera, la premier si è diretta sulle colline di Coriano, presso la comunità di San Patrignano.

La presidente del consiglio ha pranzato assieme agli 800 ospiti della comunità di recupero, ringraziando per la bella accoglienza.

Per Meloni si tratta della terza visita a San Patrignano, la prima fu nel 2008, da ministro della Gioventù; la seconda da parlamentare nel 2014.

Prima di andar via, la premier ha promesso alla comunità che “potrà sempre contare sul governo italiano”.