Stangata a un bar di Viterbo, chiusura per 11 giorni: ecco cosa avveniva all'interno del locale
Bar chiuso per 11 giorni a Viterbo dopo liti e aggressioni tra clienti. Il provvedimento è stato disposto dal Questore per motivi di sicurezza.
È stata disposta la chiusura per 11 giorni di un bar nella provincia di Viterbo, a seguito di una serie di episodi di liti e aggressioni tra clienti, nonché della presenza abituale di persone pregiudicate. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Le motivazioni dietro la chiusura
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar è maturata dopo una serie di eventi che hanno destato particolare preoccupazione nella comunità locale. In particolare, sono state segnalate liti animate tra avventori e aggressioni all’interno del locale, episodi che hanno contribuito a creare un clima di insicurezza tra i residenti della zona.
La presenza di soggetti pregiudicati
Un elemento che ha pesato sulla valutazione delle autorità è stata la frequentazione assidua del bar da parte di persone con precedenti penali, tra cui una già sottoposta a “Daspo Willy”. Questo provvedimento, che vieta l’accesso a locali pubblici per un periodo compreso tra sei mesi e due anni, è stato adottato per contrastare comportamenti violenti e pericolosi per la collettività.
L’istruttoria e la collaborazione tra forze dell’ordine
L’istruttoria che ha portato alla sospensione dell’attività è stata avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo, su proposta della competente Compagnia Carabinieri. Le indagini hanno confermato la presenza dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento e hanno evidenziato come gli episodi verificatisi nel locale abbiano generato una diffusa percezione di insicurezza nella comunità.
Un bar in una zona sensibile
Il bar oggetto del provvedimento si trova lungo un’importante arteria viaria della provincia, caratterizzata da un’alta densità abitativa. La posizione strategica del locale ha reso ancora più urgente l’intervento delle autorità, che hanno ritenuto la sospensione dell’attività necessaria per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.
La funzione deterrente del provvedimento
La sospensione dell’attività, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha anche una funzione dissuasiva nei confronti di chi è solito adottare comportamenti violenti o lesivi dell’altrui persona. Le autorità hanno voluto lanciare un chiaro segnale: la presenza di soggetti pericolosi in determinati luoghi è oggetto di costante attenzione e monitoraggio.
L’impegno delle forze dell’ordine
La Questura di Viterbo ha ribadito il proprio impegno nel promuovere controlli sugli esercizi pubblici, al fine di garantire il rispetto della normativa e la sicurezza della collettività.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.