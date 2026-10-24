Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Licenza sospesa per 15 giorni all’Evolution Night, dopo che nei mesi scorsi il locale è stato teatro di risse ed episodi violenti. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Milano dopo una serie di controlli che hanno evidenziato criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Milano, Evolution Night chiuso per due settimane

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione alla titolare dell’esercizio, che si trova in via Stamira D’Ancona 28. La misura, adottata ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., è stata motivata dalla presenza nel locale di avventori con precedenti e da situazioni ritenute pericolose per la collettività. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici.

Minacce, risse e ferimenti

A marzo la polizia di Milano è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo minacciato con un’arma all’esterno dell’esercizio. Il presunto aggressore, individuato tra i clienti, è risultato avere precedenti di polizia. A maggio, dopo una rissa nata all’interno del locale e proseguita nel parcheggio, un uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Secondo quanto ricostruito, diversi partecipanti erano in stato di alterazione alcolica e molti avevano precedenti penali.

Nel mese di luglio, una colluttazione tra avventori, legata al presunto furto di una borsa, ha provocato il ferimento di una giovane, giudicata guaribile in 10 giorni. Ad agosto un’altra rissa, iniziata nel locale e continuata all’esterno, ha coinvolto un addetto alla sicurezza: l’uomo è stato aggredito mentre cercava di impedire ai partecipanti di rientrare. Trasportato in ospedale in codice giallo, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il presunto aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni.

Le segnalazioni dei residenti

Sull’attività è stato presentato anche un esposto per la musica ad alto volume, che sarebbe proseguita fino al mattino, e per i disagi legati agli assembramenti all’esterno. Nell’area, secondo la segnalazione, clienti alterati avrebbero provocato schiamazzi, comportamenti molesti e tumulti, compromettendo la vivibilità e la sicurezza.

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