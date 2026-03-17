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È di 11 persone sottoposte a custodia cautelare il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro un’associazione camorristica attiva nello spaccio di cocaina a Napoli. Gli arresti sono stati eseguiti nel quartiere Secondigliano, dove gli indagati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gestivano la cosiddetta “piazza 111” per finanziare i clan Vanella Grassi e Licciardi.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Secondigliano. Le indagini hanno coperto un arco temporale che va da marzo 2022 a maggio 2023, periodo durante il quale gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione di otto ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari nei confronti degli affiliati all’organizzazione criminale.

L’organizzazione criminale e il controllo del territorio

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati facevano parte di un’associazione camorristica che aveva assunto il controllo della “piazza 111”, storica area di spaccio del quartiere Secondigliano. L’organizzazione, caratterizzata da un forte vincolo familiare, si avvaleva della forza d’intimidazione dei clan “Vanella Grassi” e “Licciardi” per mantenere il dominio sulle zone intorno al rione Berlingieri. In questo modo, il gruppo riusciva a gestire in modo capillare la vendita di cocaina al dettaglio, sia in forma stanziale che itinerante.

Modalità di spaccio e gestione dei proventi

La compravendita della cocaina avveniva secondo due modalità: in forma stanziale, con lo scambio diretto tra cliente e pusher, e in forma itinerante, tramite prenotazione telefonica della droga. I proventi dell’attività di spaccio, stimati in circa 280mila euro l’anno, venivano destinati alle casse dei clan per finanziare ulteriori attività illecite, sostenere le famiglie degli affiliati e garantire il mantenimento dei detenuti.

L’impatto sul quartiere e la fine dell’attività criminale

Per oltre 30 anni, l’organizzazione aveva occupato i giardini pubblici del quartiere, impedendo ai cittadini di usufruire liberamente degli spazi verdi e rappresentando un rischio concreto per la salute dei bambini. Grazie alle investigazioni, gli agenti hanno posto fine a una situazione che aveva profondamente segnato la vita del quartiere Secondigliano, restituendo ai residenti la possibilità di vivere in un ambiente più sicuro.

IPA