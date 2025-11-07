Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto titolari di società di autonoleggio sono stati denunciati per mancata comunicazione dei contratti di noleggio senza conducente al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nei mesi di settembre e ottobre, è stata finalizzata alla verifica degli obblighi previsti per la prevenzione di reati e il rafforzamento della sicurezza pubblica.

Controlli amministrativi e finalità preventive

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo è stata svolta dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia. L’azione si è concentrata sulle società di noleggio veicoli senza conducente, con l’obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi di comunicazione dei contratti stipulati con persone fisiche.

Le società coinvolte e le violazioni accertate

Le indagini hanno portato alla denuncia di 8 persone, tra titolari e responsabili di società di autonoleggio, operanti nei comuni di Perugia (3), Umbertide (2) e Deruta (1). Secondo quanto accertato dagli agenti, queste persone hanno violato, in alcuni casi anche in modo reiterato, l’obbligo di comunicare i dati dei contratti di noleggio al Centro Elaborazione Dati istituito presso il Ministero dell’Interno, come previsto dall’articolo 17 del decreto legge 113/2018.

La normativa e le sue finalità

La normativa impone agli esercenti l’attività di noleggio veicoli senza conducente di trasmettere, tramite il portale Cargos (Car Renter Guardian Operation System), i dati identificativi riportati nei documenti di identità dei clienti e quelli relativi ai veicoli noleggiati. Questa comunicazione deve essere effettuata al momento della stipula del contratto o comunque prima della consegna del veicolo, per consentire un immediato raffronto con le informazioni già in possesso delle autorità e agevolare la prevenzione di reati di natura associativa e il contrasto al terrorismo.

Esclusioni e modalità operative

La legge esclude dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio relativi a servizi di mobilità condivisa, come il car sharing, per non ostacolare la facilità di utilizzo di tali servizi. In tutti gli altri casi, la mancata comunicazione rappresenta una violazione di rilievo, in quanto ostacola le attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine.

Le conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati consente alle autorità di confrontare le informazioni fornite dagli esercenti con quelle già presenti nel Centro Elaborazione Dati, che includono eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o segnalazioni delle forze di polizia. Se emergono situazioni potenzialmente rilevanti per la sicurezza, il sistema invia un alert agli uffici competenti per ulteriori controlli. L’inosservanza di questo obbligo è punita penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

Importanza della normativa per la sicurezza pubblica

La normativa in questione è stata introdotta per rafforzare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in un’ottica di prevenzione di reati gravi e di contrasto a fenomeni criminali di natura associativa. La collaborazione tra operatori del settore e forze dell’ordine è considerata fondamentale per garantire un controllo efficace e tempestivo sulle attività di noleggio veicoli.

Il bilancio dell’operazione

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei mesi di settembre e ottobre ha portato alla denuncia di 8 persone tra titolari e responsabili di società di autonoleggio nei comuni di Perugia, Umbertide e Deruta. L’attività di controllo ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione al rispetto degli obblighi di legge da parte degli operatori del settore, a tutela della collettività e della sicurezza pubblica.

