Stanghella, raffica di truffe telefoniche contro anziani: come funziona il raggiro e quante sono le vittime

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Stanghella, anziani bersaglio di truffe telefoniche: Carabinieri sventano i tentativi. Nel pomeriggio di ieri, numerose persone anziane tra Stanghella e Boara Pisani sono state contattate da ignoti che si spacciavano per forze dell’ordine, cercando di ingannarle con vari pretesti.

Tentativi di truffa sventati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i malintenzionati hanno cercato di trarre in inganno le vittime con storie di incidenti a figli, necessità di prevenire truffe bancarie o richieste di denaro per parenti in difficoltà. Tuttavia, grazie alla sensibilizzazione e all’attenzione delle vittime, nessuno è caduto nel tranello.

Prontezza e prevenzione

Le immediate chiamate al 112, effettuate subito dopo le telefonate sospette, hanno permesso ai Carabinieri di Padova di concentrare l’attenzione su un’area specifica. Due pattuglie hanno rapidamente scandagliato la zona, individuando un’auto a noleggio sospetta grazie all’analisi delle targhe.

Identificazione dei sospetti

I Carabinieri hanno identificato due pluripregiudicati, uno extracomunitario e uno campano, con precedenti per truffe. Sebbene non abbiano commesso alcun crimine in questo caso, sono stati allontanati dalla zona. È improbabile che tornino a operare in queste aree.

Importanza della consapevolezza

L’operazione di prevenzione dimostra l’importanza della consapevolezza e della prontezza nel rispondere ai tentativi di truffa. I Carabinieri ricordano che le forze dell’ordine non contattano mai telefonicamente per richiedere denaro o preziosi. In caso di dubbio, è sempre consigliato contattare il 112.

Fonte foto: IPA