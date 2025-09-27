Starbucks in crisi va verso 900 licenziamenti e chiusure, chi è il Ceo Brian Niccol e il suo piano criticato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Starbucks annuncia un piano da 1 miliardo di dollari con oltre 100 chiusure e 900 licenziamenti, dopo gli oltre mille tagli di febbraio. La società ridurrà dell’1% le sedi in Nord America, colpite anche Europa e mercati chiave. Critiche da sindacati e analisti al Ceo Brian Niccol: vendite in calo da sei trimestri e modello premium in crisi.

Starbucks, licenziamenti in vista

Il colosso del caffè americano Starbucks ha avviato un piano di ristrutturazione che comporterà la chiusura di oltre cento caffetterie e circa 900 licenziamenti in ruoli aziendali non collegati al retail.

L’operazione prevede anche la razionalizzazione delle strutture interne e la rimozione di sedi considerate non più strategiche. I costi di questa manovra, che include uscite dal personale, ristrutturazioni e ridimensionamenti organizzativi, sono stimati in circa un miliardo.

ANSA

Le vendite di Starbucks sono in calo negli ultimi sei trimestri

Non si tratta del primo provvedimento: a febbraio 2025 Starbucks aveva già annunciato l’eliminazione di 1100 posizioni corporate.

I negozi verso la chiusura

Secondo l’amministratore delegato Brian Niccol, le chiusure colpiscono quei punti vendita privi di prospettive di redditività o che non rispecchiano il modello di caffetteria che l’azienda intende rafforzare.

Il ridimensionamento inciderà sul numero complessivo delle sedi. Nei soli Stati Uniti e Canada, Starbucks prevede per il 2025 una contrazione pari all’1% delle unità complessive, portando il totale a circa 18.300 tra store diretti e in licenza. Anche alcuni mercati europei, in particolare Regno Unito, Austria e Svizzera, saranno interessati da chiusure.

Le critiche al Ceo

Sindacati e osservatori hanno accolto il piano con forti critiche, definendolo un intervento drastico e privo di reale progettualità industriale. La scelta di puntare su tagli e chiusure viene interpretata da molti come risposta emergenziale al calo dei consumi più che come visione strategica.

Il marchio sta infatti affrontando una crisi prolungata: negli Stati Uniti, il mercato principale, le vendite sono in calo da sei trimestri consecutivi. In un contesto di consumatori sempre più attenti ai prezzi, la proposta premium di Starbucks fatica a mantenere la sua attrattiva.

Chi è il Ceo di Starbucks, Brian Niccol