Starbucks in crisi va verso 900 licenziamenti e chiusure, chi è il Ceo Brian Niccol e il suo piano criticato
Il piano da 1 miliardo per risanare Starbucks prevede 900 licenziamenti e chiude 100 negozi. Critiche al Ceo Brian Niccol, vendite in calo
Starbucks annuncia un piano da 1 miliardo di dollari con oltre 100 chiusure e 900 licenziamenti, dopo gli oltre mille tagli di febbraio. La società ridurrà dell’1% le sedi in Nord America, colpite anche Europa e mercati chiave. Critiche da sindacati e analisti al Ceo Brian Niccol: vendite in calo da sei trimestri e modello premium in crisi.
Starbucks, licenziamenti in vista
Il colosso del caffè americano Starbucks ha avviato un piano di ristrutturazione che comporterà la chiusura di oltre cento caffetterie e circa 900 licenziamenti in ruoli aziendali non collegati al retail.
L’operazione prevede anche la razionalizzazione delle strutture interne e la rimozione di sedi considerate non più strategiche. I costi di questa manovra, che include uscite dal personale, ristrutturazioni e ridimensionamenti organizzativi, sono stimati in circa un miliardo.
Le vendite di Starbucks sono in calo negli ultimi sei trimestri
Non si tratta del primo provvedimento: a febbraio 2025 Starbucks aveva già annunciato l’eliminazione di 1100 posizioni corporate.
I negozi verso la chiusura
Secondo l’amministratore delegato Brian Niccol, le chiusure colpiscono quei punti vendita privi di prospettive di redditività o che non rispecchiano il modello di caffetteria che l’azienda intende rafforzare.
Il ridimensionamento inciderà sul numero complessivo delle sedi. Nei soli Stati Uniti e Canada, Starbucks prevede per il 2025 una contrazione pari all’1% delle unità complessive, portando il totale a circa 18.300 tra store diretti e in licenza. Anche alcuni mercati europei, in particolare Regno Unito, Austria e Svizzera, saranno interessati da chiusure.
Le critiche al Ceo
Sindacati e osservatori hanno accolto il piano con forti critiche, definendolo un intervento drastico e privo di reale progettualità industriale. La scelta di puntare su tagli e chiusure viene interpretata da molti come risposta emergenziale al calo dei consumi più che come visione strategica.
Il marchio sta infatti affrontando una crisi prolungata: negli Stati Uniti, il mercato principale, le vendite sono in calo da sei trimestri consecutivi. In un contesto di consumatori sempre più attenti ai prezzi, la proposta premium di Starbucks fatica a mantenere la sua attrattiva.
Chi è il Ceo di Starbucks, Brian Niccol
Brian R. Niccol è l’attuale Ceo di Starbucks, avendo assunto la carica il 9 settembre 2024, succedendo a Laxman Narasimhan.
Prima di approdare al colosso del caffè, Niccol si è costruito una solida reputazione come amministratore delegato di Chipotle Mexican Grill dal 2018, periodo in cui ha rilanciato l’azienda, raddoppiandone le vendite e migliorandone significativamente il valore azionario.
In precedenza ha ricoperto altri ruoli di leadership, incluso quello di Ceo, presso Taco Bell, e ha lavorato per Pizza Hut e Procter & Gamble.
Niccol è noto per le sue capacità di risanamento aziendale, innovazione, focalizzazione sull’esperienza in negozio e sulla digitalizzazione. Il suo mandato in Starbucks è iniziato con un piano di ristrutturazione, volto a semplificare le operazioni, reinvestire nell’atmosfera della “caffetteria accogliente” e affrontare il rallentamento delle vendite in mercati chiave.