Starship di SpaceX ha chiuso con successo l'11° volo di prova, atterrato in mare come previsto dopo il test
È terminato con successo l'undicesimo volo di prova della navicella Starship di SpaceX, atterrata in mare come previsto alla fine del test
La navicella Starship di SpaceX ha completato con successo il suo undicesimo test di volo, atterrando in mare nell’Oceano Indiano come previsto. Il razzo, partito attorno alle 00,25 ora italiana, è esploso poco dopo l’ammaraggio. “Congratulazioni a tutto il team di SpaceX per l’entusiasmante undicesimo volo di prova di Starship!”, ha commentato l’azienda di Elon Musk.
- Come è andato l'undicesimo volo di prova di Starship di SpaceX
- Il commento di SpaceX sul volo di Starship
- Starship e le future missioni sulla Luna e su Marte
Come è andato l’undicesimo volo di prova di Starship di SpaceX
La navicella Starship di SpaceX è decollata dal sito di lancio in Texas attorno alle 00,25 ora italiana.
L’undicesimo volo di prova, documentato in diretta sulla pagina X dell’azienda, è terminato dopo circa un’ora con l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, come previsto. Il razzo è esploso poco dopo.
SpaceX è stata fondata da Elon Musk.
Il commento di SpaceX sul volo di Starship
Sul social network X, SpaceX ha commentato così l’esito dell’undicesimo volo di prova della navicella Starship: “Ammaraggio confermato! Congratulazioni a tutto il team per l’entusiasmante undicesimo volo di prova di Starship!”.
In base alle informazioni diffuse, l’obiettivo principale del test era provare lo scudo termico e simulare le manovre di atterraggio dello stadio superiore in vista di un futuro rientro sulla piattaforma di lancio.
L’azienda spaziale fondata da Elon Musk ha confermato che il test è andato come previsto: il razzo è decollato dal sito di lancio dell’azienda in Texas, è entrato brevemente nello spazio ed è atterrato nell’Oceano Indiano circa un’ora dopo. Lo stadio inferiore del booster è atterrato in mare come previsto e durante il volo è stato simulato il dispiegamento del satellite.
SpaceX ha definito “entusiasmante” il test di volo e ha annunciato che per il prossimo test sarà utilizzata una versione rivista della Starship.
Starship e le future missioni sulla Luna e su Marte
L’agenzia spaziale statunitense Nasa prevede di usare Starship per trasportare astronauti sulla Luna, mentre SpaceX ha previsto future missioni su Marte.
La navicella è stata testata per la prima volta nell’aprile 2023, ma in quell’occasione il volo era terminato con un’esplosione pochi minuti dopo il lancio. I test successivi hanno permesso allo stadio superiore di raggiungere lo spazio e di atterrare in modo controllato nell’Oceano Indiano, sebbene alcuni voli precedenti non abbiano soddisfatto le aspettative.