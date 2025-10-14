Starship di SpaceX ha chiuso con successo l'11° volo di prova, atterrato in mare come previsto dopo il test

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La navicella Starship di SpaceX ha completato con successo il suo undicesimo test di volo, atterrando in mare nell’Oceano Indiano come previsto. Il razzo, partito attorno alle 00,25 ora italiana, è esploso poco dopo l’ammaraggio. “Congratulazioni a tutto il team di SpaceX per l’entusiasmante undicesimo volo di prova di Starship!”, ha commentato l’azienda di Elon Musk.

Come è andato l’undicesimo volo di prova di Starship di SpaceX

La navicella Starship di SpaceX è decollata dal sito di lancio in Texas attorno alle 00,25 ora italiana.

L’undicesimo volo di prova, documentato in diretta sulla pagina X dell’azienda, è terminato dopo circa un’ora con l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, come previsto. Il razzo è esploso poco dopo.

ANSA

SpaceX è stata fondata da Elon Musk.

Il commento di SpaceX sul volo di Starship

Sul social network X, SpaceX ha commentato così l’esito dell’undicesimo volo di prova della navicella Starship: “Ammaraggio confermato! Congratulazioni a tutto il team per l’entusiasmante undicesimo volo di prova di Starship!”.

In base alle informazioni diffuse, l’obiettivo principale del test era provare lo scudo termico e simulare le manovre di atterraggio dello stadio superiore in vista di un futuro rientro sulla piattaforma di lancio.

L’azienda spaziale fondata da Elon Musk ha confermato che il test è andato come previsto: il razzo è decollato dal sito di lancio dell’azienda in Texas, è entrato brevemente nello spazio ed è atterrato nell’Oceano Indiano circa un’ora dopo. Lo stadio inferiore del booster è atterrato in mare come previsto e durante il volo è stato simulato il dispiegamento del satellite.

SpaceX ha definito “entusiasmante” il test di volo e ha annunciato che per il prossimo test sarà utilizzata una versione rivista della Starship.

Starship e le future missioni sulla Luna e su Marte

L’agenzia spaziale statunitense Nasa prevede di usare Starship per trasportare astronauti sulla Luna, mentre SpaceX ha previsto future missioni su Marte.

La navicella è stata testata per la prima volta nell’aprile 2023, ma in quell’occasione il volo era terminato con un’esplosione pochi minuti dopo il lancio. I test successivi hanno permesso allo stadio superiore di raggiungere lo spazio e di atterrare in modo controllato nell’Oceano Indiano, sebbene alcuni voli precedenti non abbiano soddisfatto le aspettative.