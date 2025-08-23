Stash dei The Kolors sta male, Covid con infiammazione e concerti annullati: il messaggio del cantante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stash dei The Kolors è alle prese con un’infiammazione che ha richiesto una cura a base di cortisone e con il Covid. Proprio a causa dello stato di salute del cantante, anche i concerti dei TheKolors previsti il 22 agosto a Messina e il 23 agosto a Gela (dopo quello del 21 ad Agira) sono stati annullati. “Non sapete quanto sia mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci stavano aspettando” ha detto ai suoi fan l’artista.

Come sta Stash dei TheKolors

Stash ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute in un video pubblicato su Instagram: “È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione, nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo, non regredisce a tal punto da permettermi di salire sul palco”.

Il cantante dei TheKolors ha anche il Covid: “Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che, seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto”.

In un altro messaggio pubblicato sempre su Instagram, Stash ha poi aggiunto: “Stiamo già sentendo gli organizzatori per trovare una nuova data per recuperare questi concerti a cui tenevamo moltissimo. Non sapete quanto sia mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci stavano aspettando”.

Annullati i concerti dei The Kolors: la situazione

Dopo l’annullamento del concerto previsto ad Agira giovedì 21 agosto, sono stati annullati anche gli eventi del 22 agosto a Messina e del 23 agosto a Gela.

La nota del management: “A causa del perdurare dello stato di salute di Stash, sono annullati i concerti dei The Kolors del 22 agosto a Messina e del 23 agosto a Gela (CL). Verranno date informazioni in merito ai rimborsi e all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente le date cancellate”.

Il messaggio criptico di Stash dei The Kolors

Nella notte tra venerdì e sabato, Stash ha pubblicato un altro messaggio sulle Storie di Instagram, in cui si legge: “In certi momenti capisci chi ti vuole bene veramente“.