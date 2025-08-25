Stash e il Covid, il video del cantante positivo al virus e il ricordo: "In pandemia ho avuto paura di morire"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Stash annuncia sui social di essere nuovamente positivo al Covid e ricorda i momenti di paura durante la pandemia. Il cantante dei The Kolors si è rivolto ai fan con un video sui social per spiegare il rinvio delle date del tour, a causa della malattia che lo sta costringendo al letto. Il frontman del gruppo napoletano ha raccontato i sintomi rivelando di essere stato ricoverato per una polmonite bilaterale provocata proprio dalla prima infezione da Coronavirus subita durante l’emergenza.

Le condizioni di salute di Stash

Stash ha risposto con una storia sul suo profilo Instagram ai tanti follower che gli chiedevano come stesse, comunicando di aver contratto un’infezione e di aver anche il Covid.

“È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco” ha spiegato il cantante, raccontando l’assenza di “sapori e odori, quel fastidioso sintomo del virus che ho già provato”

Stash nel’esibizione dei The Kolors sul palco del 75esimo Festival di Sanremo

Il ricordo del ricovero per il Covid e l’appello sui social

Il frontman dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino, è tornato con la mente a quando fu contagiato per la prima volta dal Covid, svelando di essere stato ricoverato, temendo seriamente per la sua vita.

“Io sono stato all’ospedale durante il Covid con la polmonite da tutti e due i lati, con l’ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire.” ha raccontato.

Rispondendo a tutti quelli che nei messaggi gli hanno scritto di chiamarla “influenza” e non Covid, Stash ha colto l’occasione di condividere la sua testimonianza diretta per lanciare un appello:

Vi assicuro che non è l'influenza stagionale, e per quanto oggi si sia abbassato il livello di allarme, non è perché non esiste più il Covid, ma perché abbiamo conosciuto meglio questo virus e abbiamo più strumenti per debellarlo. Perdonatemi ma non posso dimenticare quello che ho vissuto. Soprattutto quando sono positivo a un tampone, se devo prendere un aereo non ce la faccio a non proteggermi e non proteggere le persone.

Le date annullate

I The Kolors erano attesi in Sicilia per diverse tappe del loro tour 2025, ma lo staff aveva comunicato nei giorni scorsi la cancellazione dei concerti proprio a causa delle condizioni di Stash.

Proprio il frontman ha tenuto a spiegare nel video sul suo profilo la sensazione “frustrante e mortificante di sapere che c’erano migliaia di persone” che aspettavano il gruppo, assicurando presto informazioni sui rimborsi e le eventuali nuova date.