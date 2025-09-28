Stasi pronto a chiedere la revisione del processo Garlasco per assoluzione, quanto rischia di pagare lo Stato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A seguito delle accuse di corruzione avanzate dalla procura di Brescia nei confronti della famiglia di Andrea Sempio e dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, gli avvocati di Alberto Stasi sarebbero pronti a chiedere la revisione del processo sull’omicidio di Garlasco. Se questa prospettiva si dovesse realizzare, lo Stato dovrebbe pagare a Stasi milioni di euro.

Alberto Stasi chiederà la revisione del processo

Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano La Stampa che chiederà la revisione del processo che ha condannato il suo assistito per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. La legale ha dichiarato:

Vorremmo che la Corte d’Appello di Brescia dicesse: “Abbiamo evidenze tali da dire che Stasi non c’entra nulla”. Aspettiamo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio. A noi interessa la formula dell’assoluzione, non vogliamo il ”comma 2″.

ANSA L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti

Per “comma 2”, Bocellari intende la sezione dell’articolo 530 del codice penale, che stabilisce la formula di assoluzione che viene pronunciata “Quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova”. È diverso dal comma 1 dello stesso articolo, prevede l’assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, oppure il fatto non costituisce reato.

Le accuse di corruzione a Mario Venditti

La richiesta di Alberto Stasi arriva dopo che il Corriere della Sera e Repubblica hanno riportato che l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato dalla procura di Brescia per corruzione.

Secondo quanto riportato dai due quotidiani, la famiglia di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, avrebbe versato denaro al procuratore per far archiviare l’indagine a carico di Sempio nel 2016.

Va specificato che questa indagine non è la stessa che ha portato ai processi contro Stasi, ma una nata successivamente e conclusasi appunto con un’archiviazione.

Quanto dovrebbe pagare lo Stato se Stasi fosse innocente

La richiesta di revisione del processo da parte dei legali di Alberto Stasi, con l’obiettivo dell’assoluzione piena, riapre la possibilità che il fidanzato di Chiara Poggi venga scarcerato.

In quel caso lo Stato dovrebbe risarcire Stasi per ingiusta detenzione. Stasi fu condannato a 16 anni di carcere, grazie allo sconto di pena per il rito abbreviato.

La sua vicenda processuale è stata molto lunga, con due assoluzioni e un processo bis che ha portato in appello alla condanna. Per questo ha iniziato a scontare la pena solo nel 2015.

Secondo quanto scritto da Tgcom24, contando l’ingiusta detenzione, i danni morali e psicologici, le spese legali e la restituzione del risarcimento già versato a Poggi, Stasi potrebbe ricevere fino a 6,5 milioni di euro.