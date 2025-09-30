Stato di emergenza in Venezuela dichiarato da Maduro perché teme gli Usa di Trump lancino raid contro i narcos
Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela, il presidente Nicolas Maduro teme l'attacco degli Stati Uniti
Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Venezuela. Una decisione che arriva in un clima di forti tensioni con gli Stati Uniti, che da oltre un mese ha schierato una serie di navi militari nel Mar dei Caraibi con l’obiettivo dichiarato di contrastare il traffico di droga. Secondo Maduro il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe provocare qualche incidente in modo da giustificare un attacco militare e l’occupazione del Venezuela.
Venezuela, dichiarato lo stato di emergenza
Nella giornata di lunedì 29 settembre il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese di fronte al pericolo di un’aggressione militare da parte degli Stati Uniti.
Lo ha annunciato la vice presidente Delcy Rodriguez durante un incontro con dei diplomatici stranieri.
Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, al potere dal 2013
Il decreto firmato da Maduro, riferisce Ansa, conferisce al presidente “poteri speciali” in materia di difesa e sicurezza per agire di fronte a minacce esterne.
Stati Uniti e Venezuela, tensione crescente
La decisione arriva in un contesto di forti e crescenti tensioni con gli Stati Uniti di Donald Trump.
Più di un mese fa gli Stati Uniti hanno dispiegato navi militari, caccia e marines nel Mar dei Caraibi, con l’ordine di colpire eventuali imbarcazioni sospette legate al traffico di droga.
All’inizio del suo mandato Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare alcuni cartelli sudamericani di narcotrafficanti come organizzazioni terroristiche, autorizzando l’esercito a combatterli.
Nei giorni scorsi l’esercito statunitense ha attaccato due barche provenienti dal Venezuela sostenendo che erano usate per trasportare droga verso il loro territorio.
Questi attacchi, definiti illegali da molti esperti, hanno ucciso 17 cittadini venezuelani.
Maduro teme attacco di Trump
Secondo Maduro, queste operazioni militari farebbero parte di un piano orchestrato da Trump per rovesciare il regime venezuelano.
Nei giorni scorsi ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono provocare incidenti con il Venezuela in modo da giustificare l’invasione e l’occupazione del Paese.
Maduro ha detto anche di aver evitato di rispondere per non dare agli Usa un possibile pretesto per l’attacco.
Finora l’amministrazione Trump non ha mai parlato apertamente della possibilità di invadere il Venezuela e rovesciare il governo Maduro, che non riconosce dopo le elezioni 2024, viziate da molti, documentati brogli.