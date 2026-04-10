Stato di emergenza per maltempo per Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia per un anno: cosa significa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A causa dell’ondata di maltempo verificatasi a partire dal 30 marzo 2026 in Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di un anno. Per far fronte alla situazione difficoltosa verranno stanziati 50 milioni di euro.

Maltempo, stato di emergenza per un anno in Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia

“A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi”. Lo riferisce in una nota il ministero per la Protezione civile.

“È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali“, hanno fatto sapere dal dicastero.

ANSA/Vigili del fuoco

Come saranno ripartiti i 50 milioni di euro

I 50 milioni di euro saranno ripartiti in questo modo: 15 milioni per l’Abruzzo, 5 milioni per la Basilicata, 20 milioni per il Molise e i restanti 10 milioni per la Puglia.

Le risorse saranno usate per finanziare i primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alle persone delle regioni colpite e per ripristinare il pieno funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

“Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni interessate”, ha dichiarato il ministero guidato da Nello Musumeci, in riferimento al modo in cui saranno destinati i fondi.

Matteo Salvini in Molise: “Per la conta dei danni è presto”

Nelle scorse ore, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto tappa a Petacciato, in Molise, per un sopralluogo nella zona in cui si è verificata una frana. Inoltre si è recato nella vicina Montenero di Bisaccia, dove è crollato un ponte sul fiume Trigno.

“Volevo esserci di persona. Il Molise è la zona più colpita. Ci tengo a ringraziare tecnici, ingegneri, operai che hanno riattivato in tempi record strade statali, autostrada e domani la ferrovia”, ha dichiarato il ministro.

“Si temeva il blocco e l’isolamento del Molise per alcune settimane, addirittura per alcuni mesi. Adesso macchine e camion stanno passando su autostrada e strade statali. Conto domani che i treni torneranno sulla ferrovia. Per la conta dei danni è presto”, ha spiegato Salvini nell’incontro con il presidente della Regione, Francesco Roberti, l’assessore regionale, Michele Marone, e il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo.

“Metteremo decine di milioni di euro per i lavori che già sono stati fatti. È chiaro che poi si parla di alcune centinaia di milioni sulle quattro regioni. Però nessuno pensava che si riaprissero le strade così in fretta. È stato un gran lavoro da parte di tutti”, ha aggiunto, orgoglioso della riapertura dell’autostrada A14 e delle altre reti stradali statali che erano state interdette al traffico.

L’obiettivo “era riaprire i collegamenti il prima possibile e farlo oggi è stato qualcosa di miracoloso. Poi troveremo burocraticamente il modo di ricostruire il prima possibile”, ha concluso il leader della Lega.

Proseguono le ricerche del disperso Domenico Racanati

Nel frattempo continuano le ricerche di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte sulla Statale 16, lo scorso 2 aprile.

“In questo momento sto vivendo un dolore enorme. Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile”, ha dichiarato in un appello social la figlia del disperso, Angelica.

“Ogni minuto che passa è fondamentale – ha aggiunto – Chiedo alle istituzioni, alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, e a tutte le forze coinvolte, di fare tutto il possibile, di utilizzare ogni mezzo disponibile e di ampliare le ricerche anche nelle zone limitrofe”.

“Mio padre merita di essere cercato senza sosta Non è solo una richiesta formale: è il grido di una figlia e di una famiglia che ha bisogno di risposte, che ha bisogno di sentire la presenza concreta dello Stato, che ha bisogno di sapere che non si sta tralasciando nulla. Vi prego, non fermatevi”, ha concluso la donna.