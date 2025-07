Stato di Palestina riconosciuto anche dal Regno Unito, l'annuncio del governo Starmer dopo quello di Macron

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha annunciato che il Paese riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, a meno che Israele non dichiari il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e si impegni a una soluzione a due Stati. L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo quello del presidente francese Macron.

Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina

Il governo britannico, riunito in una sessione speciale convocata dal primo ministro Keir Starmer, ha annunciato che a settembre il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina.

Starmer ha specificato che il riconoscimento non avverrà se Israele si impegnerà a breve a cessare le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Tel Aviv dovrà anche agire concretamente per una soluzione “a due Stati”.

ANSA L’incontro tra Starmer e Trump

L’idea dei due Stati è stata la base di tutti i processi di pace in Palestina. Prevede la coesistenza di uno Stato ebraico di Israele e di uno palestinese, con confini precisi e governi del tutto indipendenti.

Il via libera di Trump

Lunedì 28 luglio il primo ministro britannico Starmer aveva incontrato in Scozia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si trovava nel Paese per ragioni personali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Guardian, i due avrebbero parlato anche dell’eventualità che il Regno Unito riconoscesse lo Stato di Palestina.

Nonostante gli Stati Uniti siano l’alleato più stretto di Israele, Trump avrebbe rassicurato Starmer che non ci sarebbero state ripercussioni in caso di riconoscimento della Palestina da parte di Londra. Ha anche specificato però che gli Usa non avrebbero sicuramente seguito il Regno Unito in questa iniziativa.

Le pressioni su Starmer

Lo scorso 25 luglio il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che anche la Francia avrebbe riconosciuto la legittimità di uno Stato di Palestina.

Fin dai giorni successivi, i ministri del Governo inglese, sostenuto da una maggioranza di centrosinistra, hanno iniziato a mettere pressione a Starmer perché anche il Regno Unito facesse lo stesso.

La decisione allinea Londra alle posizioni francesi, ma è anche rivolta all’elettorato interno. Jeremy Corbyn, ex capo del partito laburista di Starmer, ha infatti fondato un proprio movimento politico in competizione con quello del primo ministro.

L’ex capo dell’opposizione ha puntato molto anche sulla questione palestinese per cercare di sottrarre voti al principale partito di centrosinistra britannico.