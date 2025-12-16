Statua della Libertà a Guaíba in Brasile caduta per il forte vento, il video del crollo del monumento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una statua alta 25 metri è crollata in Brasile a causa del forte vento. Il Dipartimento della Difesa civile ha lanciato l’allarme per le ore più critiche della giornata, segnalando raffiche superiori ai 90 km/h. Una velocità sufficiente a far crollare la Statua della Libertà di Guaíba. Non si tratta di una struttura particolarmente pesante, ma è molto alta e quindi potenzialmente pericolosa. Al momento del crollo non c’erano persone nelle vicinanze e nessuno è rimasto ferito.

Crolla la Statua della Libertà brasiliana

Nel 2020 era stata installata una grande Statua della Libertà davanti a un negozio, un megastore in stile americano. La vicinanza con l’attività commerciale spiega la presenza della statua in una città come Guaíba, in Brasile.

La statua, che non era diventata una vera attrazione turistica ma era comunque molto fotografata negli ultimi anni, è però crollata. La causa sarebbero le forti raffiche di vento che stanno colpendo l’area di Porto Alegre.

Mediaset La replica della Statua della libertà in Brasile

Sui social si moltiplicano i commenti: da quelli ironici a quelli preoccupati per il rischio che qualcuno potesse rimanere ferito. La maggior parte degli utenti fa però riferimento all’intensità del vento e alla sua stagionalità anomala.

Il video della caduta

Il vento che ha soffiato su Guaíba aveva già da tempo inclinato la Statua della Libertà davanti al megastore. Diversi video la immortalano da più prospettive: quello diventato più iconico e virale la mostra piegata su un fianco, con sullo sfondo il grande cartello con la “M” gialla di McDonald’s.

Consapevoli del pericolo, alcune auto sono state spostate lontano dalla statua. Chi non era presente sul posto, però, non ha fatto in tempo: una vettura bianca è rimasta parcheggiata sotto la struttura, che stava per crollare o, più precisamente, afflosciarsi.

Il cedimento è stato lento, quasi come se la statua si fosse svuotata, e si è ripiegata su se stessa cadendo dal lato opposto rispetto all’auto in sosta. Non sono stati segnalati feriti né danni a cose, oltre alla statua stessa.

Allarme vento

C’è chi ironizza sull’aspetto della statua dopo la caduta, con il volto schiacciato. Ma il peso rilevante della struttura evidenzia il rischio reale legato alle condizioni meteo che stanno colpendo l’area di Porto Alegre, in Brasile, interessata da raffiche molto forti.

Sugli smartphone dei residenti sono arrivati messaggi di allerta per la sicurezza delle persone, delle abitazioni e delle attività. La Difesa civile ha diramato un avviso di grave allerta per vento intenso, con raffiche fino a 90 km/h.

Grazie ai social stanno circolando anche immagini impressionanti della tempesta: un vero e proprio muro di nubi scure che avanza rapidamente, spinto da eventi atmosferici di forte intensità.