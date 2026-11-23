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Sul lungomare di Torre Squillace, marina di Nardò in provincia di Lecce, della statua in bronzo di Lucio Battisti restano soltanto i piedi, ancora fissati alla base. L’opera è stata portata via nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, spezzata all’altezza delle caviglie. In quel tratto di costa il cantautore trascorreva le vacanze ospite di Mogol, e la comunità è talmente sgomenta che parla di un sentimento quasi di lutto.

Il furto a Torre Squillace: statua di Battisti tagliata di notte e portata via

La scultura, a grandezza naturale, era ancora al suo posto alle 21 di venerdì. Nel programma Dentro La Notizia viene intervistato il titolare di un bar vicino, che sabato mattina nota la statua mancante.

Le prime ricostruzioni parlavano di una fiamma ossidrica. I cittadini sentiti sul posto riferiscono invece di un taglio con il flessibile, e a indicarlo sarebbero i bordi lucidi visibili da vicino sui resti.

Sempre secondo i residenti sentiti dal programma di Canale 5, gli autori sarebbero circa quattro persone incappucciate, arrivate verso l’una di notte, che avrebbero tagliato la statua e poi l’avrebbero inclinata fino a spezzarla. Sul numero dei responsabili, una prima ipotesi degli investigatori indica almeno due persone.

Le indagini della polizia locale e le ipotesi sul movente

Indaga la polizia locale di Nardò, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Sul movente circolano due ipotesi. Dario Tarantino, lo scultore che ha realizzato l’opera, aveva pensato in un primo momento a chi volesse riciclare il metallo, mentre ora ritiene più probabile l’azione di un fanatico che l’avrebbe voluta per sé. Uno degli intervenuti in diretta, che dice di averne parlato anche con lo scultore, esclude il furto d’arte con richiesta di riscatto e pensa a una situazione di disagio economico, con il bronzo venduto o fuso sul mercato nero per poche centinaia di euro.

La statua di Battisti, la villa di Mogol e l’appello per riaverla

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta Battisti trascorse alcune estati a Torre Squillace, nella villa di Mogol a pochi passi da dove sorgeva la statua. Secondo la tradizione locale, qui sarebbe nata l’ispirazione per alcune delle canzoni più note del duo, come Acqua azzurra, acqua chiara.

L’opera era stata commissionata dal Comune di Nardò a Tarantino, fusa a Modugno, nel Barese, e inaugurata il 6 agosto 2022 alla presenza di Andrea Barbacane, nipote di Battisti.

In diretta a Dentro la notizia, su Canale 5, Lorella, presidente dell’associazione che da anni valorizza il territorio, ha descritto la statua come una “lieta presenza” che da più di quattro anni “ci faceva compagnia”. La comunità chiede che venga restituita il prima possibile e si rivolge a tutti, dalle forze dell’ordine alle amministrazioni. Tarantino, per il quale “è stato un onore” realizzare l’opera, assicura che in caso di ritrovamento si potrebbe intervenire per ripristinarla.

Nell’estate 2021 ignoti avevano rubato gli occhiali anche alla statua di Lucio Dalla, in piazza Cavour a Bologna.