Statua di Papa Leone XIV a Callao per il legame col Perù, è alta 14 metri ed è stata realizzata in 45 giorni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La città portuale di Callao ha inaugurato una monumentale statua alta quattordici metri dedicata a Papa Leone XIV in occasione della visita apostolica in Perù. Realizzata in quarantacinque giorni in fibra di vetro con finitura effetto marmo bianco, la scultura raffigura il pontefice a braccia aperte davanti all’Oceano Pacifico.

La statua dedicata a Papa Leone XIV inaugurata a Callao

Poche ore prima dell’inizio del viaggio apostolico in Perù, la provincia costituzionale di Callao, alle porte di Lima, ha svelato la più grande statua al mondo raffigurante Papa Leone XIV.

La struttura monumentale raggiunge un’altezza di quattordici metri, pesa circa quattro tonnellate ed è stata completata in appena quarantacinque giorni utilizzando fibra di vetro rivestita con una speciale finitura che imita il marmo bianco. Collocato in una piazza affacciata sull’Oceano Pacifico, il monumento ritrae il capo della Chiesa cattolica in abiti pontificali con le braccia aperte in segno di accoglienza.

Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Conferenza Episcopale Peruviana, monsignor Carlos García Camader, che ha benedetto l’opera auspicando un messaggio di riconciliazione per un territorio segnato dall’insicurezza: “Il Papa non vuole che Callao sia ricordato per la violenza, ma per la pace, l’armonia e la fraternità”, ha dichiarato.

Il profondo legame tra il pontefice e il Perù

L’omaggio scultoreo celebra la profonda connessione umana e religiosa che unisce Robert Francis Prevost alla nazione andina, dove ha vissuto e operato per vent’anni come missionario e successivamente come vescovo della diocesi di Chiclayo, ottenendo anche la cittadinanza peruviana.

La visita ufficiale di sei giorni in Perù, che rientra nel viaggio apostolico sudamericano dopo le tappe in Uruguay e Argentina, prevede incontri simbolici a Lima, Chiclayo, Cuzco e nella città amazzonica di Pucallpa.

Durante la sua permanenza, il pontefice sarà chiamato anche a confrontarsi con le richieste di verità e giustizia avanzate dalle famiglie delle vittime delle violenze politiche e dai sopravvissuti agli abusi del movimento cattolico Sodalicio.

Le caratteristiche tecniche dell’opera e il programma della visita

Oltre all’imponente monumento sul lungomare, la diocesi locale ha predisposto un grande murale commemorativo per accogliere il Santo Padre nel corso delle celebrazioni previste fino al 16 novembre.

Secondo quanto anticipato dalle autorità ecclesiastiche peruviane, Papa Leone XIV potrebbe recarsi personalmente a visitare la piazza che ospita la statua in concomitanza con la tappa programmata presso la Casa di Riposo di Callao nella giornata conclusiva della sua permanenza.

L’inaugurazione ha suscitato forte partecipazione tra i residenti, che hanno seguito la benedizione ufficiale auspicando che la presenza del pontefice contribuisca ad attenuare il clima di violenza.