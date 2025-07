Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 30 kg di cocaina sequestrati a Rosarno. Un uomo di 42 anni è stato trovato in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente, nascosta all’interno di una statua con un ingegnoso meccanismo di apertura. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, che hanno agito su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi.

Le indagini e la scoperta della cocaina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio con una perquisizione presso una ditta situata a Rosarno. Gli agenti, impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, hanno esteso i controlli anche al giardino adiacente alla struttura. Proprio qui è stata individuata una statua, apparentemente innocua, ma dotata di un sofisticato sistema di apertura e chiusura.

All’interno della statua sono stati rinvenuti 30 kg di cocaina, accuratamente occultati. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori circa la presenza di un traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La modalità di occultamento, particolarmente ingegnosa, ha richiesto un’attenta ispezione da parte dei poliziotti, che hanno smascherato il nascondiglio grazie alla loro esperienza e professionalità.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Le attività di controllo non si sono fermate alla sola ditta. Gli agenti hanno infatti proseguito le perquisizioni nelle abitazioni limitrofe e nelle relative pertinenze. Durante queste operazioni sono stati trovati diversi materiali utilizzati per il confezionamento e la conservazione della sostanza stupefacente, elementi che fanno ipotizzare un’organizzazione strutturata dedita allo spaccio di droga.

Nel corso delle perquisizioni è stata inoltre rinvenuta la somma di 25.050 euro in contanti. Secondo gli inquirenti, il denaro sarebbe riconducibile all’attività di spaccio della sostanza stupefacente. Il sequestro della somma rappresenta un ulteriore colpo alle finanze dell’organizzazione criminale coinvolta.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, il soggetto trovato in possesso della droga è stato tratto in arresto. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

L’arresto rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Reggio Calabria. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri soggetti coinvolti nella rete criminale.

Il ruolo della Polizia di Stato e la collaborazione con la Procura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e la Procura della Repubblica di Palmi. L’attività investigativa, condotta con metodi tradizionali e tecnologie avanzate, ha permesso di individuare e neutralizzare un importante canale di spaccio di droga nella zona.

Il sequestro di 30 kg di cocaina costituisce un duro colpo per il mercato illecito degli stupefacenti e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno. La Polizia di Stato ha ribadito la propria determinazione nel proseguire le attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga.

Le reazioni delle autorità e della comunità

L’operazione ha suscitato l’apprezzamento delle autorità locali e della comunità di Rosarno, che da tempo chiedevano un intervento deciso contro il traffico di sostanze stupefacenti. Il sequestro della droga e l’arresto del responsabile rappresentano un segnale forte nella lotta alla criminalità organizzata e contribuiscono a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini per prevenire e contrastare i fenomeni criminali. La Polizia di Stato ha invitato la popolazione a segnalare eventuali situazioni sospette, assicurando il massimo riserbo e la tutela dell’anonimato.

Il contesto territoriale e le sfide future

La provincia di Reggio Calabria, e in particolare la zona di Rosarno, è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di droga. Le attività di prevenzione e repressione sono costanti, ma la complessità del fenomeno richiede un impegno continuo e risorse adeguate.

L’operazione conclusa nei giorni scorsi dimostra come la sinergia tra le diverse articolazioni dello Stato possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e per ricostruire la rete di rapporti che ha permesso l’occultamento e la distribuzione della sostanza stupefacente.

Conclusioni

L’arresto dell’uomo di 42 anni e il sequestro di 30 kg di cocaina rappresentano un importante successo per la Polizia di Stato e per la Procura della Repubblica di Palmi. L’operazione, condotta con professionalità e determinazione, ha permesso di smantellare un canale di spaccio attivo nella zona di Rosarno e di infliggere un duro colpo alle organizzazioni criminali locali.

Le forze dell’ordine hanno ribadito il proprio impegno nella lotta al traffico di droga e hanno invitato i cittadini a collaborare attivamente per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. L’attenzione rimane alta e le indagini continueranno per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

