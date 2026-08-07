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Stefan Schwoch nella bufera per le frasi sul caso Mario Roggero, i commenti social dell'ex attaccante

L'ex attaccante di Vicenza e Napoli Stefan Schwoch è finito tra le polemiche social per delle frasi shock sul caso Roggero, contro un account satirico

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claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia la polemica per le frasi di Stefan Schwoch sul caso Roggero. L’ex attaccante, ricordato per i tanti gol segnati in particolare con Vicenza e Napoli, ha commentato sui social la vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, che ha infiammato il dibattito politico sulla legittima difesa in Italia. “L’errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo” ha scritto l’ex calciatore attaccando un account satirico e scatenando l’indignazione di numerosi utenti.

I commenti sul caso Roggero

L’ex bomber bolzanino, secondo marcatore di sempre in Serie B con 135 gol (dietro soltanto a Massimo Coda), si è ritagliato un posto nella memoria dei tifosi per le esperienze e le reti a cavallo degli anni 2000 con le maglie, tra le altre, di Venezia, Torino, Napoli e Vicenza.

Oggi 56enne consulente finanziario, dirigente sportivo e commentatore Tv, è intervenuto sul caso di Mario Roggero, scagliandosi contro un comico, per un video in cui faceva satira sul gioielliere di Grinza Cavour.

mario-roggeroANSA

Le frasi di Stefan Schwoch

Ironia che non è piaciuta a Stefan Schwoch, tanto da spingere l’ex calciatore ad attaccare l’account su Instagram: “Spero che possa succedere a te quello che è successo a Roggero. L’errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo” ha scritto in difesa del gioielliere.

“Tutta colpa delle zecche comuniste e dei giudici che cantano bella ciao” ha aggiunto alle frasi shock, che hanno scatenato la bufera sui social.

La visita di Matteo Salvini a Roggero

In carcere a Bollate per scontare la pena di 14 anni e 9 mesi, Roggero ha ricevuto nella giornata di venerdì 7 agosto una nuova visita del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Lavora tutto il giorno. Ci ha chiesto di andare avanti sulla norma che eviterà in futuro risarcimenti danni ai parenti dei rapinatori e dei ladri – ha affermato il segretario leghista – Mi auguro che il Parlamento alla ripresa si unisca tutto, maggioranza e opposizioni, per una norma di civiltà”.

Il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato ai cronisti che lo attendevano fuori dal penitenziario di aver parlato con Roggero “di quello che fanno i nipoti, le figlie, e di quello che fa lui che esce la mattina e rientra la sera perché si occupa della biblioteca e dà una mano ad altri lavoratori. Reagisce bene, riempie il tempo e aiuta i vicini di cella”.

stefan-schwoch-mario-roggero-frasi ANSA/Instagram - Stefan Schwoch

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