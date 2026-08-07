Stefan Schwoch nella bufera per le frasi sul caso Mario Roggero, i commenti social dell'ex attaccante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia la polemica per le frasi di Stefan Schwoch sul caso Roggero. L’ex attaccante, ricordato per i tanti gol segnati in particolare con Vicenza e Napoli, ha commentato sui social la vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per il duplice omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, che ha infiammato il dibattito politico sulla legittima difesa in Italia. “L’errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo” ha scritto l’ex calciatore attaccando un account satirico e scatenando l’indignazione di numerosi utenti.

I commenti sul caso Roggero

L’ex bomber bolzanino, secondo marcatore di sempre in Serie B con 135 gol (dietro soltanto a Massimo Coda), si è ritagliato un posto nella memoria dei tifosi per le esperienze e le reti a cavallo degli anni 2000 con le maglie, tra le altre, di Venezia, Torino, Napoli e Vicenza.

Oggi 56enne consulente finanziario, dirigente sportivo e commentatore Tv, è intervenuto sul caso di Mario Roggero, scagliandosi contro un comico, per un video in cui faceva satira sul gioielliere di Grinza Cavour.

ANSA

Le frasi di Stefan Schwoch

Ironia che non è piaciuta a Stefan Schwoch, tanto da spingere l’ex calciatore ad attaccare l’account su Instagram: “Spero che possa succedere a te quello che è successo a Roggero. L’errore è stato quello di non avere ammazzato il terzo” ha scritto in difesa del gioielliere.

“Tutta colpa delle zecche comuniste e dei giudici che cantano bella ciao” ha aggiunto alle frasi shock, che hanno scatenato la bufera sui social.

La visita di Matteo Salvini a Roggero

In carcere a Bollate per scontare la pena di 14 anni e 9 mesi, Roggero ha ricevuto nella giornata di venerdì 7 agosto una nuova visita del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Lavora tutto il giorno. Ci ha chiesto di andare avanti sulla norma che eviterà in futuro risarcimenti danni ai parenti dei rapinatori e dei ladri – ha affermato il segretario leghista – Mi auguro che il Parlamento alla ripresa si unisca tutto, maggioranza e opposizioni, per una norma di civiltà”.

Il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato ai cronisti che lo attendevano fuori dal penitenziario di aver parlato con Roggero “di quello che fanno i nipoti, le figlie, e di quello che fa lui che esce la mattina e rientra la sera perché si occupa della biblioteca e dà una mano ad altri lavoratori. Reagisce bene, riempie il tempo e aiuta i vicini di cella”.