Stefania Andreoli, “dire ti amo ai figli è sbagliato”: sul web scoppia la bufera contro la psicoterapeuta

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sui social è in corso un acceso dibattito sul linguaggio affettuoso da utilizzare con i propri figli. A dare il via alla discussione è stata un’affermazione della psicoterapeuta Stefania Andreoli, che ha ribadito di trovare profondamente sbagliato il dire “ti amo” ai propri figli, cui sarebbe meglio riservare un “ti voglio bene”. Numerosi i genitori e i professionisti che si dichiarano in disaccordo.

Dire “ti amo” ai figli “è sbagliato”

Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice molto attiva sui social, è stata ospite di Marco Carrara ad Agorà, dove ha parlato del rapporto tra genitori e figli.

“Dire ti amo ai figli? È tutto sbagliato” ha affermato la psicoterapeuta. “Il ti amo in italiano parla il linguaggio affettivo del noi, della coppia”.

“Io amo la persona con la quale sto, – ha spiegato Andreoli – che mi fa battere il cuore, il cui corpo mi richiama, con cui ho un progetto a due”.

Il verbo amare rivolto ai figli, continua, “confonde i ruoli, non permette di distinguere le sfumature dei sentimenti e rischia di far passare il ‘ti voglio bene’ come sentimento di serie b”.

“Il bene non passa mai. – conclude – Io non smetterò mai di volerti bene, ma se ti amassi potrei smettere”.

Sui social scoppia la bufera

Il video dell’intervista a Stefania Andreoli ad Agorà è diventato presto virale, scatenando il biasimo dei genitori del web.

“Io non voglio bene ai miei figli. Io li amo. É un amore così travolgente e forte che non ha paragoni” commenta la puericultrice Michela Cortellini.

“Non condivido nemmeno una parola della dottoressa. – dichiara la ginecologa influencer Monica Calcagni – Non sono le parole che contano ma i sentimenti che esprimono”.

“Ormai sta diventando tutto un tabù” lamenta la founder di MammaInformata Sara Barbarossa, che ribadisce: “Continuerò a dire ai miei figli che li amo? Assolutamente sì”.

La risposta alle critiche di Stefania Andreoli

Stefania Andreoli è ben avvezza all’utilizzo dei social media e non sembra essere risentita dalle critiche ricevute dagli utenti, mentre appare toccata dai commenti dei colleghi.

La psicoterapeuta reputa che i toni delle risposte abbia fatto “loro trasgredire al nostro codice deontologico che vieta di commentare in modo negativo il lavoro dei colleghi”.

“Trovo strano come oggi il mio impianto teorico, le cose che divulgo, le cose che scrivo da tempo nei miei libri, sono opinioni personali non suffragate da esperienza” ha aggiunto ironica.