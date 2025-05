Stefania Cappa e il fotomontaggio con la cugina Chiara Poggi: cosa disse sullo zio in un verbale del 2008

“Preciso che mio zio ha detto espressamente: ‘Niente foto di Chiara e Alberto insieme’”. Dichiarazioni, queste, che i carabinieri di Garlasco avrebbero messo nero su bianco durante un colloquio con Stefania Cappa che in quell’occasione avrebbe spiegato i retroscena del fotomontaggio affisso sul cancello della casa dei Poggi dopo la morte della cugina Chiara. Di quell’artificio si è parlato a lungo e si parla ancora oggi, dato che proprio quella scelta gettò le gemelle Cappa – Stefania e la sorella Paola – al centro del vortice mediatico.

Stefania Cappa spiega il fotomontaggio

Venerdì 16 maggio Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano hanno riproposto un verbale dei carabinieri in cui si riportavano alcune dichiarazioni di Stefania Cappa sul fotomontaggio che portò le due sorelle – Stefania e Paola – al centro dell’attenzione mediatica. Il 7 febbraio 2008 la ragazza avrebbe spiegato che il 14 agosto dell’anno precedente, ovvero nemmeno 24 ore dopo il delitto della cugina, “fin dalle 7, davanti casa nostra era pieno di giornalisti anche perché i miei zii – Giuseppe Poggi e Rita Preda, nda – avevano preso come punto di appoggio la mia abitazione”.

I genitori della vittima “non avevano delle foto di Chiara perché non potevano entrare nella loro abitazione”, quindi avrebbero chiesto alle gemelle, in presenza della loro madre Maria Rosaria Poggi, “una foto o di Chiara da sola o di noi tre insieme”.

Fonte foto: ANSA Stefania Cappa nel giorno dei funerali di Chiara Poggi, a Garlasco

“Preciso che mio zio ha detto espressamente: ‘Niente foto di Chiara e Alberto insieme'”, avrebbe affermato Stefania Cappa ai carabinieri in quell’occasione. Tuttavia, in casa Cappa non esistevano fotografie che ritraessero le tre cugine insieme, o almeno che meritassero un’esposizione per i giornalisti.

Tra le immagini ve ne erano “alcune vecchie e relative alla cresima o con parenti, e alcune in costume da bagno scattate in occasione della vacanza al mare a Loano”, quindi “abbiamo deciso di prendere una foto di Chiara e una in cui eravamo io e mia sorella e di farle unire”.

Chi sono le gemelle Cappa

Stefania e Paola Cappa, note alla stampa come gemelle Cappa o gemelle K, quando si consumò il delitto di Chiara Poggi avevano 24 anni. Figlie di Maria Rosaria Poggi – sorella di Giuseppe Poggi, padre di Chiara – e di Ermanno Cappa, erano le cugine di primo grado della vittima.

Dopo il caos mediatico piovuto loro addosso a seguito del fotomontaggio – che valse loro il sospetto di un coinvolgimento nella vicenda da parte dell’opinione pubblica – le due sorelle interruppero ogni contatto con i giornalisti. Oggi Stefania Cappa, che nel frattempo si è laureata in Giurisprudenza, lavora come avvocata specializzata in diritto sportivo. Paola Cappa, invece, è una food blogger.

Il giallo-non-giallo della foto

Quando le gemelle Cappa affissero quel fotomontaggio sul cancello di via Pascoli 8 chiunque notò che non si trattava di uno scatto autentico. A complicare le cose fu un memoriale pubblicato su Oggi con la firma di Paola Cappa nel quale si leggeva che quello scatto era stato fatto durante una vacanza delle tre cugine a Loano. Venne fuori che in realtà la ragazza non firmò mai quell’articolo, che piuttosto era stato scritto da un corrispondente del settimanale sulla base della registrazione di un colloquio con la famiglia Cappa.

A smentire definitivamente la teoria dello “scatto autentico” ci pensò, dunque, una fotografa di Garlasco alla quale le due sorelle si erano rivolte per chiederle di unire due scatti in un fotomontaggio: la prima mostrava Chiara Poggi con addosso un asciugamano bianco, la seconda le due sorelle. La fotografa modificò il colore dell’asciugamano della 26enne e mise insieme i due scatti.