Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani, voci di un mancato accordo sul cachet

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Stefania Cappa, avvocato e cugina di Chiara Poggi, non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. La notizia è stata riportata dal noto giornalista e opinionista televisivo Davide Maggio, secondo cui tra il programma e la Cappa non ci sarebbe stato l’accordo sul cachet.

Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime

Stefania Cappa, dunque, non risponderà alle domande di Francesca Fagnani.

La cugina di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, non sarà ospite del noto programma tv Belve Crime.

ANSA

A riportare la notizia è stato, sul suo sito, Davide Maggio, il celebre giornalista, blogger e opinionista televisivo e uno dei più autorevoli esperti del mondo della televisione, dei media e dei dati Auditel.

Voci di un mancato accordo sul cachet

Sempre Davide Maggio ha riportato anche i motivi che sarebbero alla base della mancata partecipazione della Cappa a Belve Crime.

Il programma, infatti, avrebbe deciso di non corrispondere alla Cappa, il cachet che lei avrebbe chiesto per partecipare.

La cifra, chiesta dalla cappa e rifiutata dal programma, sarebbe di 15mila euro.

Chi è Stefania Cappa

Stefania Cappa, 41 anni, è una delle cugine di Chiara Poggi ed è spesso stata citata assieme alla gemella Paola.

È avvocato, è iscritta all’Albo di Milano dal 2012 e collabora con lo studio legale di famiglia.

Specializzata in diritto sportivo, Stefania Cappa è sposata con Emanuele Arioldi, campione di equitazione e nipote dell’editore Angelo Rizzoli.

Stefania Cappa e il delitto di Garlasco

Rispetto al delitto di Garlasco va subito detto che Stefania Cappa non è mai stata indagata, anche se è stata sentita come persona informata dei fatti.

Tuttavia Stefania Cappa è tornata al centro dell’attenzione mediatica per alcune testimonianze riguardanti i momenti successivi al delitto di Chiara Poggi e, in particolare, per un controverso fotomontaggio realizzato all’epoca.

Paola e Stefania Cappa, infatti, crearono dopo il delitto un fotomontaggio con Chiara Poggi, mettendolo davanti al cancello della famiglia con la scritta: “Ciao Chiara sei il nostro cuore, un abbraccio, le tue cugine”.