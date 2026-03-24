Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani, voci di un mancato accordo sul cachet
La mancata partecipazione di Stefania Cappa a Belve Crime con Francesca Fagnani sarebbe legata a un compenso, non riconosciuto, da 15mila euro
Stefania Cappa, avvocato e cugina di Chiara Poggi, non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. La notizia è stata riportata dal noto giornalista e opinionista televisivo Davide Maggio, secondo cui tra il programma e la Cappa non ci sarebbe stato l’accordo sul cachet.
- Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime
- Voci di un mancato accordo sul cachet
- Chi è Stefania Cappa
- Stefania Cappa e il delitto di Garlasco
Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime
Stefania Cappa, dunque, non risponderà alle domande di Francesca Fagnani.
La cugina di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, non sarà ospite del noto programma tv Belve Crime.
A riportare la notizia è stato, sul suo sito, Davide Maggio, il celebre giornalista, blogger e opinionista televisivo e uno dei più autorevoli esperti del mondo della televisione, dei media e dei dati Auditel.
Voci di un mancato accordo sul cachet
Sempre Davide Maggio ha riportato anche i motivi che sarebbero alla base della mancata partecipazione della Cappa a Belve Crime.
Il programma, infatti, avrebbe deciso di non corrispondere alla Cappa, il cachet che lei avrebbe chiesto per partecipare.
La cifra, chiesta dalla cappa e rifiutata dal programma, sarebbe di 15mila euro.
Chi è Stefania Cappa
Stefania Cappa, 41 anni, è una delle cugine di Chiara Poggi ed è spesso stata citata assieme alla gemella Paola.
È avvocato, è iscritta all’Albo di Milano dal 2012 e collabora con lo studio legale di famiglia.
Specializzata in diritto sportivo, Stefania Cappa è sposata con Emanuele Arioldi, campione di equitazione e nipote dell’editore Angelo Rizzoli.
Stefania Cappa e il delitto di Garlasco
Rispetto al delitto di Garlasco va subito detto che Stefania Cappa non è mai stata indagata, anche se è stata sentita come persona informata dei fatti.
Tuttavia Stefania Cappa è tornata al centro dell’attenzione mediatica per alcune testimonianze riguardanti i momenti successivi al delitto di Chiara Poggi e, in particolare, per un controverso fotomontaggio realizzato all’epoca.
Paola e Stefania Cappa, infatti, crearono dopo il delitto un fotomontaggio con Chiara Poggi, mettendolo davanti al cancello della famiglia con la scritta: “Ciao Chiara sei il nostro cuore, un abbraccio, le tue cugine”.