Stefania Constantini medaglia di bronzo alle Olimpiadi con polemica, dedica all'esclusa Angela Romei

Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ad Angela Romei, sua amica e compagna di squadra, esclusa dalla nazionale femminile di curling in favore della figlia del direttore tecnico. L’atleta si era rivolta al TAS dopo la mancata convocazione, ma la sua istanza era stata respinta.

Stefania Constantini, bronzo alle Olimpiadi

È una dedica destinata a far rumore quella di Stefania Constantini, medaglia di bronzo insieme ad Amos Mosaner nel doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Al termine della gara che ha portato l’Italia sul podio, l’atleta azzurra ha voluto rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito, non solo al proprio compagno di vita e alla famiglia, ma anche ad Angela Romei, la grande esclusa dalla nazionale per una decisione fortemente dibattuta.

La medaglia dedicata alla grande esclusa

Il pensiero di Constantini è andato quindi anche all’amica e compagna di squadra, la cui assenza ha segnato questa edizione dei Giochi.

“La mia dedica dopo la medaglia? Sugli spalti a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino c’è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me”.

Constantini ha sottolineato quanto fosse significativo per lei avere Romei tra il pubblico, sottolineando che la sua presenza è stata di grande supporto.

“Quanto mi dispiace la sua esclusione? Penso che per la nostra squadra sia stato un momento da ricordare” ha dichiarato l’atleta azzurra. “Però noi siamo pronte, riconosciamo l’importanza di questo grandissimo evento, domani abbiamo l’occasione di provare il ghiaccio insieme e sicuramente ci riuniremo tutte insieme a fine competizione”.

Il caso di Angela Romei

L’assenza di Angela Romei dalla squadra femminile italiana di curling ha prodotto un acceso dibattito nei giorni precedenti all’inizio dei Giochi. Atleta di punta del movimento e protagonista in azzurro da anni, Romei si è vista escludere dalla formazione olimpica a favore di Rebecca Mariani, 19enne figlia del direttore tecnico della nazionale, Marco Mariani.

La decisione, ufficializzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), ha destato perplessità perché Mariani ha esperienza internazionale molto inferiore rispetto all’esperta Romei, che vanta numerose partecipazioni a Mondiali ed Europei.

Romei ha presentato due ricorsi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), sostenendo che la decisione fosse viziata da favoritismi e conflitti di interessi.

Ricorsi che sono stati entrambi respinti, confermando la legittimità della selezione e giudicando la scelta di includere Mariani nella squadra come una decisione tecnica rientrante nelle competenze federali, non influenzata da favoreggiamenti ingiustificati.