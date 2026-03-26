Stefania Craxi capogruppo di Forza Italia al Senato dopo dimissioni di Gasparri, lui va in Commissione Esteri

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Stefania Craxi è la nuova capogruppo di Forza Italia al Senato, scelta giovedì 26 marzo 2026 dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri. La conferma è stata data da Antonio Tajani, leader del partito nonché vicepremier e ministro degli Esteri. La senatrice, già presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, è stata scelta per ricompattare il gruppo parlamentare dopo il voto di sfiducia interno, in seguito alla sconfitta del centrodestra col flop del Referendum sulla Giustizia. L’ex ministro farà il percorso inverso, prendendo il posto lasciato vacante da Craxi.

L’annuncio di Tajani

Poco dopo le ore 15, Antonio Tajani ha confermato la sostituzione: fuori il dimissionario Gasparri, ringraziato dal leader di Forza Italia, dentro Stefania Craxi.

Proprio a quest’ultima, su X, il vicepremier ha rivolto i suoi “migliori auguri“.

Cosa cambia in Forza Italia con Stefania Craxi

Il terremoto ai vertici di Forza Italia sarebbe stato scatenato da Marina Berlusconi, principale sostenitrice del partito azzurro.

Dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia, tanto caro al padre, la primogenita del Cavaliere avrebbe voluto dare una sterzata alla guida di Forza Italia, tra l’altro vero promotere del quesito referendario.

A saltare è stato Maurizio Gasparri, uomo tra l’altro molto vicino ad Antonio Tajani, la cui leadership al momento non sarebbe in discussione, nonostante le pressioni di chi lo vorrebbe declassato (l’ultima è quella di Francesca Pascale, ex compagna del Cav).

L’obiettivo di Stefania Craxi, nuova capogruppo al Senato, sarà quello di placare la fronda interna, gestendo la transizione post-Gasparri ma evitando anche ulteriori scissioni interne e rafforzando il peso dei senatori azzurri nelle decisioni di maggioranza.

Inoltre, dovrebbe rafforzare l’ala atlantista e la stabilizzazione dei rapporti con il Governo Meloni.

Che rapporto aveva Stefania Craxi con Silvio Berlusconi

Che la scelta sia ricaduta su Stefania Craxi non sorprende dato il rapporto in essere tra la sua famiglia e quella dei Berlusconi.

ANSA

In un’intervista del 2023, la senatrice aveva dichiarato in un’intervista a Quotidiano.net che Silvio Berlusconi ha rappresentato “un pezzo importante della mia vita, familiare e politica”, ricordando l’amicizia tra suo padre e l’ex premier.

E ancora: “Io ho visto crescere i figli più piccoli di Berlusconi, che hanno più o meno l’età dei miei”.

Gasparri fa il percorso inverso

Maurizio Gasparri, che nel 2023 aveva lasciato l’incarico da vicepresidente del Senato per diventare capogruppo degli azzurri a Palazzo Madama – esterà ovviamente in carica come senatore, assumendo l’incarico lasciato vacante proprio da Stefania Craxi: presidente della Commissione Esteri.

Secondo il Corriere della Sera dovrebbe essere votato nei prossimi giorni.

In passato è stato più volte componente della Commissione Difesa (1995-1996, 1998, 2001-2003, 2006-2008, 2013-2018, 2018-2022).

Dal 2022 al 2024, anche membro della Commissione permanente (Esteri e Difesa).

Chi è Stefania Craxi, il curriculum dalla tv alla politica

Stefania Craxi è nata a Milano il 25 ottobre 1960.

Figlia del premier socialista Bettino Craxi, e sorella maggiore di Bobo, negli anni Ottanta si era cimentata nella carriera televisiva, lasciata dopo la morte del padre, nel 2000.

Nel 2006 è stata eletta deputata con Forza Italia, venendo rieletta nel 2008 con il Popolo della Libertà: in uno dei governi Berlusconi è stata sottosegretaria agli Esteri (stesso ruolo ricoperto dal fratello Bobo, ma nel Governo Prodi di centrosinistra).

Nel 2011 ha lanciato il movimento Riformisti Italiani, lasciando il PdL nello stesso anno per iscriversi al gruppo misto: riallaccia i rapporti con Berlusconi pochi anni dopo.

Nel 2018 viene eletta al Senato con Forza Italia, diventando vicepresidente della Commissione Esteri: nel maggio 2022 viene eletta a sorpresa presidente, con 12 voti su 22.

Dopo le elezioni politiche 2022, in cui viene nuovamente eletta al Senato con Forza Italia, viene nuovamente scelta come presidente della Commissione Esteri, distinguendosi per una linea marcatamente atlantista ed europeista.

La vita privata e i procedimenti giudiziari

Alle spalle, due matrimoni: il primo con l’imprenditore Renato Neri (da cui è nato il figlio Federico), il secondo con Marco Bassetti, amministratore di Endemol ora alla guida di Banijay (da lui ha avuto due figlie, Benedetta e Anita).

Negli anni Novanta, è stata condannata per ingiurie e diffamazione dopo la denuncia dell’allora candidato a sindaco di Roma, Francesco Rutelli.

Nel 2015 è stata condannata definitivamente al pagamento di 676 mila euro di imposte erariali riferite alla sentenza penale di condanna del padre, Bettino Craxi, dopo il processo per corruzione e finanziamento illecito per le tangenti della metropolitana milanese.

Nel 2021 è stata condannata in Cassazione, insieme al fratello Bobo e alla madre, al pagamento di 10 miliardi di lire di tasse evase, oltre a 20 mila euro di spese legali, relativamente ad un conto in Svizzera detenuto sempre dal padre.

Ha inoltre scritto tre libri:

Nella buona e nella cattiva sorte

Lo sbarco. Genesi di una passione politica

All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti