Stefania Craxi prova a spegnere il caso Gasparri, “cambio previsto da tempo, Marina Berlusconi non c’entra”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maurizio Gasparri si è dimesso dal ruolo di capogruppo dei senatori di Forza Italia al Senato e al suo posto siede ora Stefania Craxi. Intervistata, ha cercato di mettere un punto alle “ricostruzioni fantasiose” che la vogliono al posto di Gasparri per volontà di Marina Berlusconi o per la sconfitta al referendum. Secondo Craxi, il cambiamento era organizzato da tempo e non è dovuto al referendum o alla volontà della figlia di Berlusconi.

Il passaggio da Gasparri a Craxi

Stefania Craxi è la figlia primogenita del leader socialista Bettino e siede in Parlamento dal 2006 nei banchi di Forza Italia. Dopo l’addio di Maurizio Gasparri, è lei la presidente del gruppo a Palazzo Madama. Secondo Craxi, l’allontanamento di Gasparri non dipende dall’esito del referendum. Del “caos” raccontato dai giornali, dice di averne conoscenza solo attraverso questi ultimi.

Su Gasparri dice di stimarlo e rispettarlo per il suo lavoro, mentre l’avvicendamento tra lui e la stessa Stefania Craxi non dipenderebbe dalla sconfitta, ma sarebbe qualcosa di organizzato già da mesi. Non era stato dato prima l’annuncio proprio per non turbare la fase di campagna elettorale.

ANSA

Sulla lettera con i 14 senatori che hanno firmato per rimuovere Gasparri, Craxi dichiara di non averla mai ricevuta. Secondo lei, il cambio di capogruppo è avvenuto perché quel ruolo è logorante.

Il peso del cognome

La sua nomina ha inevitabilmente acceso l’attenzione sul cognome Craxi, un cognome che “pesa”. Intervistata in tal senso, Stefania Craxi ha detto di andare fiera di questo cognome, che finalmente non ha più riferimenti in senso negativo.

Confida inoltre di aver portato un contributo personale alla crescita del partito e chiede quindi di scollegare il suo percorso da quello del padre.

Il ruolo dei figli di Berlusconi

Si è parlato a lungo in questi giorni della reazione di Marina Berlusconi all’esito negativo del referendum. Un risultato che non le è piaciuto e l’ha portata a chiamare direttamente Giorgia Meloni per comunicarglielo. Ma i figli di Berlusconi potrebbero aver avuto un ruolo nella nomina di Stefania Craxi e nell’allontanamento di Maurizio Gasparri. Interrogata in tal senso, Craxi risponde di no, e che “la famiglia Berlusconi è sempre stata rispettosa della vita del partito, degli incarichi e del segretario”.

Secondo Stefania Craxi, quindi, Marina Berlusconi non ha avuto alcun ruolo. Ammette la stima reciproca, ma nega che sia soltanto per l’amicizia che intercorreva tra i loro padri che ha ottenuto questo incarico.

Il resto sarebbero solo ricostruzioni fantasiose su fantomatici incontri che non hanno mai avuto luogo. Spiega meglio durante un’intervista per Il Giornale che la decisione era stata già presa da tempo e ne avevano anche parlato con Maurizio Gasparri stesso nelle scorse settimane. Aggiunge quindi un dettaglio: “Si è svolto tutto in un’atmosfera di grande serenità“.