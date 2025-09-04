Stefania Lepidi ferita nello schianto di Lisbona dell'Elevador da Gloria, il racconto della turista italiana

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La funicolare Gloria, attiva nella città di Lisbona, in Portogallo, si è schiantata a causa della rottura di un cavo di sicurezza. 16 il numero dei morti, e sono numerosi i feriti. Tra quest’ultimi anche una cittadina italiana. Stefania Lepidi, ricercatrice abruzzese, si trovava in Portogallo per un convegno di lavoro. “È stato come rivivere la tragedia del terremoto dell’Aquila” ha raccontato.

Anche un’italiana sulla funicolare crollata

Stefania Lepidi è una ricercatrice dell’Ingv all’Aquila e, venerdì 3 settembre, si trovava a Lisbona per un convegno.

Assieme a lei anche il figlio Francesco, 25 anni, con il quale quella sera ha preso al volo la funicolare per andare a cena in un ristorante.

ANSA Agente della polizia sul luogo dell’incidente

Il mezzo che, pochi minuti dopo, sarebbe deragliato e infine crollato dopo la rottura di uno dei cavi di sicurezza.

Lepidi si è lievemente ferita nell’incidente, rompendosi un braccio. Il figlio non ha invece riportato alcuna ferita.

Dopo una notte di riposo in hotel, Stefania e il figlio Francesco sono pronti a far rientro in Italia nella giornata di venerdì 5 settembre.

Il racconto di Stefania Lepidi

Ai microfoni di ANSA, la ricercatrice ha raccontato i terribili momenti vissuti e la paura provata.

“C’è stato il botto della cabina che si è schiantata dietro di noi, quindi il terrore e in un attimo lo slittamento anche della nostra cabina e il fortissimo urto” ricorda.

Dopo, Lepidi è “rimasta per due lunghissime ore stesa a terra, sul sangue”.

Di fronte a lei un “dramma” di “persone ferite, corpi che i soccorritori cercavano di estrarre, vigili che passavano davanti a me con tenaglie, barelle, coperte”.

Per la ricercatrice abruzzese si è trattato di un dolore già provato: “Mi è tornato allo stomaco il terrore del terremoto all’Aquila”.

Le vittime della tragedia a Lisbona

Il governo portoghese ha decretato una giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime della funicolare Elevador da Gloria.

Sono 16 i morti, 7 uomini e 8 donne confermati, mentre non si hanno notizie del ferito deceduto in ospedale nel corso della notte. Tra le vittime anche il conducente.

Il capo della polizia giudiziaria portoghese, Luis Neves, afferma che con “alta probabilità” tra le vittime vi sono due canadesi, un americano, un tedesco e un ucraino.

Un portavoce della procura aggiunge al conto dei decessi 5 cittadini portoghesi, un turista svizzero e due persone provenienti dalla Corea del Sud.