Stefania Nobile sulla dipendenza da cocaina di Davide Lacerenza, "avevo chiesto un TSO, l'ho schifato"

Stefania Nobile avrebbe richiesto il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) per l’ex compagno Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria. L’uomo è coinvolto nell’inchiesta su un presunto giro di prostituzione e droga tra il locale e il privé La Malmaison, per cui ha patteggiato. La figlia di Wanna Marchi ha ammesso di provare sentimenti contrastanti: affetto per l’ex compagno ma sdegno per le sue azioni.

La rivelazione di Stefania Nobile su Davide Lacerenza

La rivelazione su Davide Lacerenza è stata fatta da Stefania Nobile durante la puntata del 3 novembre di Lo stato delle cose su Raitre. L’ex compagna ha spiegato che per lei vederlo così è “il regalo più bello che potesse ricevere”.

IPA Stefania Nobile e Davide Lacerenza con Wanna Marchi durante un evento pubblico

“Sono disposta a fare cinque anni in carcere perché ho riavuto il mio Davide Lacerenza. Noi ci conosciamo da 23 anni”, ha dichiarato Stefania Nobile.

In merito alla dipendenza dell’imprenditore, la figlia di Wanna Marchi ha spiegato che per lui avrebbe dato un rene, avrebbe dato la vita per salvarlo ma “non sapevo come fare”.

Infine, rivela che aveva chiesto più volte il trattamento sanitario obbligatorio per Davide Lacerenza: “Ci sono tutte le intercettazioni, ma nessuno le ha mandate in cui io chiedo un TSO per Davide, chiedo come bloccare Davide, l’ho chiesto a tutti compreso Filippo Champagne, gliel’ho chiesto mille volte”.

Stefania Nobile ha spiegato anche di aver contattato Liborio Cataliotti, suo avvocato, migliore amico e attuale legale di Andrea Sempio nell’inchiesta sul delitto di Garlasco.

Il passato di Davide Lacerenza

Durante la trasmissione del 3 novembre de Lo stato delle cose su Raitre, la figlia di Wanna Marchi ha spiegato anche perché, secondo lei, Davide Lacerenza era diventato così.

“Davide è un ragazzo molto semplice”, ha ricordato. Secondo la ex compagna, l’uomo “accusava la sua provenienza” essendo un ragazzo nato a Lorenteggio da genitori perbene.

Per Stefania Nobile: “quando si è ritrovato ad essere famoso senza cercare di esserlo non ha retto”.

La risposta di Davide Lacerenza

In merito alle parole della sua ex compagna, Davide Lacerenza non ha negato le difficoltà avute e ha ammesso di aver perso il senso della realtà.

Ha spiegato di non aver mai accettato l’aiuto della sua ex compagna non tanto perché fosse “impossibile dire di no”, ma perché quella sostanza lo ha portato a sviluppare “deliri di onnipotenza”.