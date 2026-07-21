Stefania Orlando difende Mario Roggero e racconta il furto in casa mentre dormiva, "sono traumatizzata"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Stefania Orlando ha dichiarato di provare empatia per Mario Roggero. La conduttrice, vittima di un episodio simile lo scorso gennaio, ha commentato la vicenda relativa alla condanna per omicidio del gioielliere di Grinzane Cavour. Orlando ha raccontato di essersi immedesimata con Roggero, perché “capisco bene lo stress psicologico che ha provato”.

Caso Mario Roggero, cosa ne pensa Stefania Orlando

Stefania Orlando, ospite della trasmissione di Rete 4 Zona Bianca, è stata sollecitata sul caso di Mario Roggero, che dovrà scontare 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori avvenuto nel 2021.

La posizione della conduttrice è stata netta, dettata principalmente dal tentativo di rapina che lei stessa ha vissuto qualche mese fa nella sua abitazione.

Perché Stefania Orlando empatizza con Mario Roggero

“Empatizzo molto con quest’uomo che ha vissuto momenti di stress, frustrazione e impotenza nel vedere moglie e figlia legate e malmenate”, ha detto Stefania Orlando.

Un’empatia che deriva dal furto in casa subito nella notte tra l’1 e il 2 gennaio di quest’anno, mentre si trovava in casa da sola. “Inoltre non era la prima rapina che Mario Roggero subiva, quindi capisco perfettamente lo stress psicologico che ha subito perché siamo esseri umani”, ha detto Stefania Orlando.

Lei stessa ha poi ricordato quanto accaduto a gennaio, dicendo di essere stata fortunata perché ha l’abitudine di chiudere a chiave anche la porta della camera da letto. Per puro caso, quindi, Orlando non si era trovata faccia a faccia con i ladri che erano entrati in casa mentre lei dormiva.

Il furto subito da Stefania Orlando lo scorso gennaio

L’effrazione subita a gennaio, come ha spiegato Stefania Orlando, è alla base dell’empatia provata per Mario Roggero. Un’esperienza che la showgirl aveva raccontato ospite nella trasmissione di Caterina Balivo.

Rientrata a Roma il primo gennaio, la notte successiva, intorno alle 2 del mattino, aveva sentito dei rumori pensando che provenissero da un appartamento vicino. La mattina dopo aveva scoperto che i ladri erano entrati nella sua casa dopo aver divelto le inferriate del salotto e che lei era rimasta dentro la camera da letto, chiusa a chiave.

Un’abitudine che ha scongiurato il rischio di trovarsi faccia a faccia con i ladri. Dopo l’episodio, Stefania Orlando ha raccontato di aver installato telecamere e un nuovo sistema di allarme nella sua abitazione, ma di non riuscire più a dormire da sola nella sua casa di Roma.