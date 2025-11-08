Stefania Palmieri morta a 36 anni in un incidente in autostrada A22 vicino Mantova, era incinta al nono mese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefania Palmieri, 36 anni e incinta al nono mese, è morta in un grave incidente in autostrada A22 insieme al bimbo che portava in grembo. La sua auto ha tamponato e poi è finita sotto un’autobotte: i soccorsi non hanno potuto salvarla. Laureata alla Bocconi, era direttrice Hr in un’azienda di moda e figlia di un noto chirurgo modenese.

Donna incinta morta in autostrada A22

Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 7 novembre, sull’autostrada A22 del Brennero, tra gli svincoli di Mantova Nord e Nogarole Rocca.

Lo scontro è costato la vita a Stefania Palmieri, giovane mamma di 36 anni, incinta al nono mese. Anche il bambino che stava aspettando, purtroppo, non è sopravvissuto.

L’incidente si è verificato in A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, come riportano Il Resto del Carlino e La Gazzetta di Modena, la donna viaggiava a bordo della sua auto (di marca Audi) e procedeva verso il Veronese, dove si stava dirigendo per raggiungere alcuni familiari.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, ha tamponato violentemente un’autobotte che la precedeva. L’impatto è stato così forte che la vettura si è incastrata sotto la parte posteriore del mezzo pesante, rendendo impossibile ogni via di fuga.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti: sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, le unità del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Verona.

I pompieri hanno dovuto sollevare e spostare il camion per consentire l’accesso all’abitacolo, ma la 36enne a quel punto era già senza vita. Nonostante i tentativi dei sanitari, per la donna e il suo piccolo non c’è stato nulla da fare.

Chi era Stefania Palmieri

Stefania Palmieri era originaria di Modena, figlia di un chirurgo molto conosciuto e già docente universitario presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.

Dopo la laurea alla Bocconi di Milano, la 36enne aveva costruito una brillante carriera nel settore della moda, ricoprendo il ruolo di direttrice delle risorse umane per Autry International, azienda con sede nella provincia di Venezia.

“È una notizia terribile” ha commentato sui social Massimo Mezzetti, il sindaco di Modena. “Di fronte a una perdita così grande, ogni parola sembra insufficiente”.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Modena” ha proseguito “esprimo il mio più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, al suo compagno e agli amici in questo momento di dolore inconsolabile. Riposa in pace Stefania, insieme al bambino che presto avresti dato alla luce”.