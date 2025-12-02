Stefania Sandrelli nell'intervista a Belve sui problemi con Nicky Pende, "non potevo rinunciare a mia figlia"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ospite di Belve, nell’intervista Stefania Sandrelli ha parlato anche della storia con l’ex marito Nicky Pende. L’attrice ha risposto alle domande di Francesca Fagnani sulla carriera e sull’amore per Gino Paoli, svelando alcuni dettagli inediti e lasciando spazio anche a momenti di commozione.

Stefani Sandrelli ospite di Belve

Questa sera alle 21:20 su Rai Due va in onda l’ultima puntata della stagione di quest’anno di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani.

Oltre all’attrice Stefania Sandrelli, gli ospiti sono Fabio Fognini, Sabrina Salerno e, come sempre nelle ultime puntate, Maria De Filippi. In attesa della messa in onda, sono arrivate alcune anticipazioni dell’intervista alla Sandrelli, che tra gli argomenti toccati non si è risparmiata su Nicky Pende.

Chi era Nicky Pende, ex marito di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli ha raccontato le difficoltà vissute quando la figlia Amanda, a causa dei problemi di alcol del marito Nicky Pende, andò a vivere con Gino Paoli e la moglie. “Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia”, ha detto a Belve Stefania Sandrelli.

Nicky Pende, morto nel 2019, è stato uno dei protagonisti della Dolce Vita romana. Sposato con l’attrice Stefania Sandrelli, viene ricordato soprattutto per essere stato il testimone dell’accusa contro Vittorio Emanuele di Savoia, finito a processo per aver sparato a un 19enne tedesco al largo dell’Isola di Cavallo, in Corsica.

Il giovane morì a causa delle ferite e l’erede al trono se la cavò con una condanna lieve. Dal matrimonio tra Nicky Pende e Stefania Sandrelli nacque, nel 1972, Vito.

Il rapporto con Gino Paoli e il film con Tinto Brass

Durante l’intervista a Belve, Stefania Sandrelli ha parlato molto del rapporto con Gino Paoli, dicendo di non sapere che il cantante fosse sposato. Sandrelli ha ricordato un rapporto molto passionale, dal quale nacque la figlia Amanda appena 3 mesi dopo il figlio avuto da Paoli con la moglie Anna.

L’attrice ha svelato, inoltre, un incontro piccante con lo stesso Gino Paoli “in cima alla Basilica San Pietro, sulla scala verso la cupola”. Nello studio di Belve Sandrelli ha ricostruito la sua lunga carriera, soffermandosi sul film “La Chiave” girato negli anni ’80 per la regia di Tinto Brass, maestro dei film erotici.

“La sceneggiatura era molto bella, ho avuto voglia di farlo” ha detto Sandrelli a Fagnani.